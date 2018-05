Меланья Трамп перенесла серьезную операцию из-за опухоли

Президент США Дональд Трамп прибыл на вертолете навестить жену после перенесенной ею операции. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Позже он рассказал в своем Twitter, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений. "Посетил Медицинский центр имени Уолтера Рида, чтобы увидеть прекрасную первую леди Меланью. Процедура прошла успешно, у нее хорошее настроение. Спасибо всем доброжелателям!" – приводит слова главы государства "Газета.ru".

В больнице Трамп провел чуть больше часа. Покидал ее политик уже в своем лимузине, так как в Вашингтоне началась сильная гроза.

Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers!