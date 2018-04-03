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Общество

Соцсети будут отвечать за распространение ложной информации

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
После пожара в торговом центре в Кемерово, в котором погибли десятки людей, в том числе, дети, в Госдуму перевнесли проект закона, который вводит ответственность владельцев соцсетей за распространение "недостоверной общественно значимой информации". Согласно тексту поправок, владелец такого рода интернет-ресурсов обязан не допускать распространения данных, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность. 
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Депутаты Госдумы, входящие в нижней палате парламента в состав фракции "Единая Россия" перевнесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, обязывающий владельца публичной сети создавать в России представительство, вести реестр обращений пользователей и удалять по их заявлению информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Авторами инициативы стали Сергей Боярский и Андрей Альшевских.

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Согласно тексту поправок, изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Как рассказал Боярский, нынешняя редакция – это доработанная версия того законопроекта, который был внесен в Госдуму в июле 2017 года. Этот документ концептуально был поддержан профильным комитетом.

Согласно тексту законопроекта, владелец публичной сети, доступ к которой в течение суток составляет более ста тысяч пользователей интернета, находящихся на территории России, обязан создать на в нашей стране  представительство владельца публичной сети.

"Или это пусть будут физические лица, уполномоченные, офисы – это их право. Мы просто пишем – представительство", – пояснил Боярский. 

В обязанность ему также вменяется "ограничить доступ или удалять по заявлению пользователя социальной сети распространяемую в ней информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, в течение 24 часов с момента получения указанного заявления".

Владелец социальной сети должен будет вести реестр заявлений пользователей и предоставлять его по первому требованию Роскомнадзора. В тексте документа говорится, что владелец соцсети обязан не допускать использование ее "в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений а также распространения информации с нарушением законодательства России".

Сергей Боярский. Фото: wikipedia.org

 Сергей Боярский отметил, что трагические события в Кемерово подтолкнули авторов к перевнесению этой инициативы. "Потому что как раз одной из новелл, отличающих ее от прошлого варианта, является установление обязанности владельца публичной сети ограничивать или удалять информацию, которую мы называем недостоверной общественно значимой", – цитирует "Интерфакс" законодателя. 

Именно такая информация - "злонамеренно или без злого умысла" – распространялась в социальных сетях о количестве жертв пожара в Кемерово, заметил парламентарий. По его словам, поправки предусматривают уже работающую норму, которая, по сути, опирается на действующий закон о новостных агрегаторах.

"Если контент не удаляется, то Роскомнадзор вправе инициировать судебное разбирательство с крупными штрафными санкциями".

"Там достаточно крупные штрафы, – уточнил Сергей Боярский. – Одни из самых крупных в Административном кодексе - от трех до пяти миллионов рублей для физических лиц и от 30 до 50 миллионов - для юридического лица".

Напомним, в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В качестве причин возгорания рассматриваются короткое замыкание или поджог. Обвиняемыми по делу проходят семь человек, они находятся под арестом.

Автор: Дмитрий Куклин3 апреля 2018, 21:48

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