Хуже смерти: "Томагавкам" в России приготовили теплый прием

Перехваченные в Сирии американские "Томагавки" внимательно изучат в России. Полученные данные позволят российским ПВО захватывать эти ракеты сразу после пуска, считают в Совфеде.

Американским "Томагавкам" в России обеспечат лучшие условия и теплый прием. Поражение этих "умных и красивых" ракет станет еще более легким делом, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Да оно и так, в принципе, для нас не затруднительно. Но там же много интересных вещей, которые могли бы нам помочь и подсказать, а может быть, где-то изменить наше вооружение. Этим мы незамедлительно воспользуемся", – заявил сенатор.

Напомним, сбитые в Сирии "Томагавки" были доставлены в Россию. Минобороны днем ранее представило обломки ракет, выпущенных США, Великобританией и Францией по Сирии 14 апреля. Западные СМИ в связи с этим публикуют панические доклады американских экспертов. Они считают, что, изучив оружие противника, Россия может научиться его уничтожать, а это для США – самый страшный кошмар. По словам специалистов, испытания "Томагавков" могут продолжаться несколько лет, пока не приведут их к "самоубийственной гибели".

Действительно, по словам Клинцевича, для российских ученых американские ракеты – серьезная находка, которая позволит укрепить обороноспособность страны. "Дело в том, что сделано этих "Томагавков" очень много. И в одночасье их никто не поменяет", – цитируют сенатора "Известия".

Теперь можно не беспокоиться, что США начнут моментально реализовывать свою концепцию молниеносного глобального удара. Атакой на Сирию американцы проверяли российские ПВО. Но сейчас у России появилось как минимум десять лет передышки – Вашингтон сам дал Москве эту возможность, которой она и воспользуется, подчеркнул Клинцевич.

Сенатор отметил, что российские специалисты разберут ракеты до последней детали и все изучат – чтобы понимать, как эффективно бороться с ними и какие возможные перспективы развития могут быть у "Томагавков".