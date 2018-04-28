Россию назвали страной второго сорта
Лейк призвал Запад пристально следить за действиями России в международных организациях. Он считает, что наша страна "слишком часто подрывает сами институты".
Обозреватель указал на российское вето по вопросу химоружия в Сирии в Совбезе ООН. По мнению аналитика, Москва, "как термит", подтачивает международные организации.
Журналист уверен, что Запад должен "гнать Россию" из комиссий, групп и комитетов, связанных с обеспечением соблюдения международного права. "Когда это сделать не получается, нужно следить за влиянием России и ее участием в организациях гораздо внимательнее, чем за другими странами. К России нужно относиться как к члену международного сообщества второго сорта", – заявил Лейк.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Ванесса Аккер заявила, что НАТО не ищет конфронтации с Россией. По ее словам, представители Североатлантического альянса отметили, что на данный момент, кроме нашей страны, нет другой темы, имеющей столь огромное значение.
Госсекретарь Помпео заявил, что хотел бы, чтобы Россия вновь присоединилась к демократическому миру.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 27 апреля 2018 г.
ВНОВЬ. Да-да, речь о возвращении России в голодный мир демократии 90-х, чтобы он, Помпео, мог продолжать спокойно и уверенно жировать на наших костях.
Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии. Коалиция объяснила такое решение действиями сирийского лидера Башара Асада, которого обвинили в применении химического оружия против мирного населения.
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