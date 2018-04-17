Американские "Свободу" и "Независимость" назвали кучей мусора

Программа прибрежных боевых кораблей в США с треском провалилась. Эксперты называют суда класса Freedom и Independence ("Свобода" и "Независимость") плавающей кучей мусора.

Всему виной неудачная конструкция кораблей. Они практически не способны отразить атаку противокорабельных ракет, расходуют много топлива и оснащены неэффективной радарной системой.

Суда класса LCS (Littoral Combat Ship) находятся в эксплуатации уже 16 лет, в них было вложено около миллиарда долларов. В 2014 году ВМС США из-за сомнений в эффективности кораблей сократили заказ, а имеющиеся у военных корабли находятся на техническом обслуживании.

В числе проблем программы прибрежных кораблей эксперты отмечают также дефицит элементов боевой системы и отсутствие систем, позволяющих снизить ущерб в случае поражения двигательной установки корабля.

Линейка кораблей LCS предназначена для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, противодействия беспилотникам и разведки. "Военно-морской флот просто признал, что прибрежный боевой корабль представляет собой плавучую кучу мусора", – приводит РИА ФАН мнение экспертов издания Task & Purpose.

Ранее американские военные эксперты оценили дизайн новейшего российского корвета проекта 22160. СМИ в США признали его "гениальным". Корабль обеспечивает огромную боевую мощь при относительно небольшом размере судна.

На корвете, помимо стандартной артиллерийской установки калибра 57 миллиметров, пулеметов и противодиверсионного гранатометного комплекса ДП-65, есть возможность размещения ракетных комплексов "Калибр". Главная задача кораблей проекта 22160 – охрана территориальных вод, борьба с пиратством и поддержка других боевых судов.