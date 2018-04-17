Как правильно готовиться к секс-марафону

Подготовиться к качественному секс-марафону непросто. Специалисты советуют будущим героям-любовникам отказаться от вредных привычек.

Здоровый образ жизни и постоянная физическая активность – главные рекомендации сексологов. Они отмечают, что одышка, кашель и дряблое тело не очень способствуют любовным утехам.

Насыщенная половая жизнь зависит и от насыщенности рациона. Чтобы стать героем в постели, надо правильно питаться. Избавиться от стресса и улучшить кровообращение поможет баланс витаминов и аминокислот.

Вредные привычки могут внести коррективы в ваши планы. Алкоголь подавляет сексуальную активность и притупляет ощущения. Да и в целом за здоровьем надо следить: многие заболевания прямо или косвенно затрагивают половую функцию.

Не стоит ожидать отличных результатов, если вы не выспались. Здоровый сон – необходимое условие качественного секса. Без полноценного отдыха в организме перестают вырабатываться такие важные гормоны, как тестостерон, серотонин и дофамин, передает Пятый канал.

Ранее стало известно, что российские мужчины ценят в женщинах. Как выяснили социологи, представители сильного пола хотели бы, чтобы их спутница жизни была хозяйственной (46%), заботливой (32%) и привлекательной (31%).

Женщины в мужчинах больше всего ценят ум (51%) и, конечно, материальную обеспеченность (42%). А 37% представительниц прекрасного пола не откажутся, если при этом избранник окажется еще и порядочным.