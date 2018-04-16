Россия предъявила Британии серьезное обвинение после провокации в Сирии

Москва обвинила Лондон в инсценировке химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

По его словам, у России есть не просто "высокая степень уверенности", а неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было. Шульгин отметил, что все это – спланированная провокация спецслужб Великобритании.

При этом он не исключает участия в данной истории Вашингтона "с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии". "Нет сомнений, что американцы играют во всем этом "первую скрипку". США, Великобритания, Франция и некоторые другие страны после "фейковых" вбросов из Думы от "Белых касок" и иже с ними сходу обрушились на сирийские власти с обвинениями", – приводит слова постпреда России при ОЗХО сайт посольства России в Нидерландах.

Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания атаковали сирийские объекты, которые имели отношение к химической программе. По Дамаску и Хомсу выпустили более ста ракет – большинство было сбито сирийской системой противовоздушной обороны, основу которой составляет техника советского производства.

Минобороны: Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме не входила pic.twitter.com/2pbxk6Dgew — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 апреля 2018 г.

Поводом для агрессии стало то, что 7 апреля в Думе сирийские войска якобы применили химическое оружие против повстанцев. Центр по примирению враждующих сторон провел собственное расследование, но не обнаружил следов применения химоружия.