Россия предъявила Британии серьезное обвинение после провокации в Сирии
По его словам, у России есть не просто "высокая степень уверенности", а неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было. Шульгин отметил, что все это – спланированная провокация спецслужб Великобритании.
При этом он не исключает участия в данной истории Вашингтона "с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии". "Нет сомнений, что американцы играют во всем этом "первую скрипку". США, Великобритания, Франция и некоторые другие страны после "фейковых" вбросов из Думы от "Белых касок" и иже с ними сходу обрушились на сирийские власти с обвинениями", – приводит слова постпреда России при ОЗХО сайт посольства России в Нидерландах.
Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания атаковали сирийские объекты, которые имели отношение к химической программе. По Дамаску и Хомсу выпустили более ста ракет – большинство было сбито сирийской системой противовоздушной обороны, основу которой составляет техника советского производства.
Минобороны: Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме не входила pic.twitter.com/2pbxk6Dgew— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 апреля 2018 г.
Поводом для агрессии стало то, что 7 апреля в Думе сирийские войска якобы применили химическое оружие против повстанцев. Центр по примирению враждующих сторон провел собственное расследование, но не обнаружил следов применения химоружия.
Певица возмущена результатами пластики
Актриса призналась, что является не самым завидным вариантом
Помощница рассказала о состоянии здоровья певца
Артистку критикуют за упоминания о болезни