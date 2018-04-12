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Общество

Директор ЦРУ похвастался убийством "сотен русских" в Сирии

Фото: GLOBAL LOOK press/Robert King
"Пара сотен" россиян погибли в Сирии несколько недель назад. С таким заявлением выступил перед сенаторами директор ЦРУ Майк Помпео, претендующий на пост госсекретаря США. 

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Помпео считает, что гибель россиян в Сирии – хороший пример действий американской администрации, направленных на сдерживание России."Несколько недель назад русские встретили достойного противника. Пара сотен русских были убиты", – заявил будущий глава госдепартамента на слушаниях в Сенате.

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Предположительно, Майк Помпео имел в виду серию артиллерийских и авиаударов, которые коалиция во главе с США нанесла по проправительственным сирийским силам в Дейр-эз-Зоре в ночь с 7 на 8 февраля. По некоторым данным, бой спровоцировала попытка захватить контролируемый курдами нефтезавод. Американские военные, поддерживающие курдов, нанесли по наступавшим удар. Позже США заявили о гибели более сотни проправительственных бойцов, не уточняя их гражданство.

Как сообщалось, во время той атаки погибли несколько десятков российских наемников. Причем, в зависимости от агентства, число варьировалось от 11 до 100 военных. В МИД России такую оценку потерь назвали классической дезинформацией. По данным дипведомства, несколько десятков человек были ранены и доставлены в госпитали, а пять человек – из числа наемников –  могли погибнуть, передает "Коммерсант".

"По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России",– заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она добавила, что есть и пострадавшие, но информация об их гражданстве требует проверки.  Захарова подчеркнула, что речь не идет о российских военнослужащих.

Как отмечали эксперты, если бы в Сирии погибли и получили ранения сотни граждан России – пусть и не военнослужащих, а бойцов частных военных компаний, то их пришлось бы вывозить самолетами. Однако повышенной летной активности в небе над Сирией в первые дни после боя под Дейр-эз-Зором не было.

Автор: Андрей Евлампиев12 апреля 2018, 21:28

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