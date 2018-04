Директор ЦРУ похвастался убийством "сотен русских" в Сирии

Помпео считает, что гибель россиян в Сирии – хороший пример действий американской администрации, направленных на сдерживание России."Несколько недель назад русские встретили достойного противника. Пара сотен русских были убиты", – заявил будущий глава госдепартамента на слушаниях в Сенате.

Предположительно, Майк Помпео имел в виду серию артиллерийских и авиаударов, которые коалиция во главе с США нанесла по проправительственным сирийским силам в Дейр-эз-Зоре в ночь с 7 на 8 февраля. По некоторым данным, бой спровоцировала попытка захватить контролируемый курдами нефтезавод. Американские военные, поддерживающие курдов, нанесли по наступавшим удар. Позже США заявили о гибели более сотни проправительственных бойцов, не уточняя их гражданство.

Как сообщалось, во время той атаки погибли несколько десятков российских наемников. Причем, в зависимости от агентства, число варьировалось от 11 до 100 военных. В МИД России такую оценку потерь назвали классической дезинформацией. По данным дипведомства, несколько десятков человек были ранены и доставлены в госпитали, а пять человек – из числа наемников – могли погибнуть, передает "Коммерсант".

