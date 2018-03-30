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Общество

Гостиный Двор: Жемчужина в центре Москвы

Фото: wikipedia.org
Центр Москвы удивительно богат на историко-архитектурное наследие. Величественные панорамы Кремля, поражающий воображение ансамбль Красной площади, множество древних церквушек, монастырей, дворцов, особняков. И все это – на тех самых изогнутых улицах, которые воспевали еще поэты Серебряного века. Одним из главных сокровищ исторического центра Первопрестольной всегда был старый Гостиный Двор. Построенный еще во времена Екатерины Великой, он стал центром деловой, а в некоторых случаях и культурной жизни города. Как создавался, жил, а порой и выживал один из главных памятников столицы?
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Блистательное прошлое

История Гостиного Двора – это причудливое сочетание свободы и творческого хаоса с амбициями столичного города, в котором все должно быть упорядочено и отрегулировано. Возникший во многом стихийно еще в средние века торг стал спустя несколько веков делом государственной важности, амбициозным и имиджевым проектом.

Первые торговые лавки на месте нынешнего Гостиного Двора появились еще во времена Ивана Грозного в XVI веке. Расположение было очень удобным: поблизости Красная площадь, до Кремля рукой подать. А там уже царь, к которому, если что, можно пойти с челобитной и пожаловаться на обидчиков.

Грозный приказал упорядочить торговлю и возвести здесь первое деревянное строение для иностранных купцов, приезжающих в стольный град. Каменные корпуса в Гостином Дворе были построены лишь в первой половине следующего века: сначала – по личному указанию первого самодержца из династии Романовых Михаила Федоровича, а затем – по воле его сына Алексея Михайловича, вошедшего в историю под прозвищем Тишайший.

В это время территория Гостиного Двора обретает, помимо торговой, еще и дипломатическую функцию. Здесь размещается Посольский приказ – тогдашний аналог Министерства иностранных дел. Сюда приезжают послы зарубежных стран, иностранные купцы. Последние привозят в Гостиный Двор различные заморские товары. "Диковинка" пришлась по вкусу москвичам, особенно состоятельным. Отсюда, кстати говоря, и пошло нынешнее название старинного комплекса. Гостями на Руси называли иноземных купцов, которые торговали оптом, – этакий крупный бизнес того времени.

Портрет Екатерины II, Федор Рокотов. Общественное достояние

Новый этап в жизни Гостиного Двора связан с Екатериной II. По указанию императрицы был разработан проект полностью каменного здания. Упорядоченный классицизм должен был прийти на смену хаотичной деревянной застройке. Строительство доверили архитектору Джакомо Кваренги, который до этого отметился зданиями Академии наук и дворца Юсуповых – все в Санкт-Петербурге.

Реализация проекта началась в 1790 году, спустя 15 лет здание было закончено. А еще через семь грянуло разрушительное наполеоновское нашествие, которое превратило в руины древний стольный град. Пострадал и Гостиный Двор. Его восстановление началось в 1815-м под руководством Осипа Бове и завершено спустя 15 лет.

Фото: wikipedia.org

"Гостинка" переживает второе рождение. Вновь она стала излюбленным местом покупок московской аристократии и главным городским торгом. А к концу XIX века, с развитием капиталистической культуры, прилегающая к Кремлю местность, которая с незапамятных времен называлась Китай-городом, стала деловым центром столицы. Здесь появились офисы компаний, банков, биржа. По роскоши и великолепию Гостиный Двор соперничал с Государственным универсальным магазином – легендарным ГУМом.

Революция и приход к власти большевиков радикально поменяли судьбу "Гостинки". Из торгового она превращается в административное здание. Бойкую коммерцию заменила скучная канцелярщина и официоз, рыночная толкотня и суматоха сменились бюрократической рутиной. Изменился и сам Китай-город: из наполненного жизнью делового центра он превратился в огромный административный комплекс. Последняя жилая квартира исчезла оттуда в середине 1960-х годов.

Фото: wikipedia.org

Неудивительно, что Гостиный Двор выпадает из общемосковской жизни. Его перестают указывать в справочниках и путеводителях по столице. В таком состоянии комплекс пережил сталинское лихолетье, хрущевскую оттепель и брежневский "застой". Перестройку здание встретило не в лучшем состоянии.

Из памятников в "муляж"

Необходимость реставрации была очевидна всем. Вопрос был в другом: как это сделать? И вот тут началась настоящая борьба мнений и концепций. Большинство архитекторов, искусствоведов и градозащитников предлагали аккуратную реставрацию с сохранением торговой функции здания. Расположение "Гостинки" в самом сердце древней столицы, в 150 метрах от Кремля, предполагало колоссальную ответственность тех, кто займется ее восстановлением. Однако то, что в итоге было представлено на суд общественности, назвать бережной реставрацией язык не поворачивается.

Фото: Пахомова Людмила/Фотохроника ТАСС

Реконструкция комплекса началась в середине 90-х по проекту архитектора Михаила Посохина. Было решено перекрыть светопрозрачным куполом внутренний двор, общая площадь которого составляет 15 тысяч квадратных метров. А чтобы покрытие "легло" на здание ровно, архитекторы предложили надстроить над двухэтажной частью здания еще один уровень.

Фото: Созинов Виталий/Фотохроника ТАСС

Подобные манипуляции с объектом культурного наследия вызвали резкую критику со стороны общественности. Историки, искусствоведы и градозащитники проект Посохина восприняли в штыки. Более того, резко отрицательные заключения дали в Министерстве культуры, экспертном консультативном совете и управлении по охране памятников. Там потребовали не достраивать оригинальное здание, а тщательно и аккуратно подойти к сохранению того, что уже было создано. Аргументы в пользу щадящей реставрации приводились довольно весомые: положения федерального законодательства об охране памятников и международных конвенций об охране культурного наследия.

Фото: Созинов Виталий/Фотохроника ТАСС

Тем не менее реконструкция все-таки была завершена. На древних (и частично новодельных) стенах расположился огромный стеклянный купол, полностью закрывший внутренний дворик. Обновленный Гостиный Двор получил у защитников старины презрительное прозвище "муляж" и стал наглядным примером так называемого лужковского архитектурного стиля.

Фото: wikipedia.org

Под "Шатром"

После окончания реконструкции Гостиный Двор фактически превратился в источник дохода крайне узкой группы лиц. Среди них – Рафик Етумян и Екатерина Джанашия. Они были в числе основных участников ООО "ТД Шатер", созданного в 1998 году. На момент учреждения компании у Етумяна было 32,56% акций, у Джанашии – 46,51%. Она к тому же была супругой небезызвестного в московских бизнес-кругах предпринимателя Михаила Хубутии.

Последний становится председателем совета директоров "Шатра". Для управления Гостиным Двором и обустройства там отеля и бизнес-центра создается ОАО "Ильинское подворье". 49% акций компании принадлежало правительству Москвы, а контрольным пакетом акций – 51% – владела структура Хубутии. Помимо управления площадями Гостиного Двора, бизнесмен занимался торговлей оружием. В "Гостинке" появился его оружейный магазин "Кольчуга", а также ресторан с одноименным названием.

Выстраивать бизнес грузинскому предпринимателю помогала дружба с главными фигурами столичной власти середины 90-х. По некоторым данным, в середине 1990-х годов Хубутия знакомится с тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым. Произошло это на открытии оружейного магазина бизнесмена в торговом центре "Охотный ряд".

Юрий Лужков и Михаил Хубутия. Фото: khubutiya.ru

Уход Лужкова с поста градоначальника осложнил дела грузинского предпринимателя. У него возник конфликт с теперь уже бывшим главой Департамента культуры Сергеем Капковым, который намеревался вернуть Гостиный Двор под управление города. Хубутия настаивал, что комплекс по-прежнему должен оставаться в руках "Шатра", но в 2014 году едва не утратил контроль над торгово-выставочным центром. Несогласие с планами московских властей по развитию комплекса привело к тому, что бизнесмен задумал продать принадлежащий ему 51% акций "Ильинского подворья".

Казалось, что памятник архитектуры вот-вот перейдет под управление Департамента культуры. Ситуация резко меняется осенью 2014 года. Некое ОАО "Премьер Инвест" побеждает на аукционе по продаже 49% доли Гостиного Двора, которой ранее владел город. Примечательно, что акции были выкуплены с гигантским дисконтом - за 618,5 миллиона рублей, и это притом что изначально пакет стоил в два раза дороже. Позже выяснилось, что "Премьер Инвест" – аффилированная с ООО "Торговый дом "Шатер" структура. Это признавал и сам Хубутия. Бизнесмен после аукциона консолидировал в своих руках весь пакет управляющей торгово-выставочным комплексом компании.

Фото: GLOBAL LOOK press/Evguenii Matveev

На конец 2017 года структуры Хубутии получили от города 55 миллионов рублей на содержание Гостиного Двора. В этом году ожидается реализация четырех контрактов на общую сумму 42 миллиона рублей. В целом за прошедшие несколько лет грузинский бизнесмен заработал на этих контрактах более 220 миллионов рублей. С такими доходами предприниматель может уже в скором времени окупить все расходы, связанные с покупкой "Премьер Инвестом" 49% доли комплекса. 

Таким образом, Гостиный Двор, где издревле торговали сотни и тысячи русских и иностранных купцов, стал в начале XXI века вотчиной фактически одного человека, полностью сосредоточившего в своих руках управление огромным комплексом. Об этом ли мечтали наши предки, желавшие сделать Гостиный Двор самой популярной точкой притяжения столицы? Полупустые помещения нынешнего торгово-выставочного комплекса дают на этот вопрос однозначно отрицательный ответ.

Автор: Федор Лопырев30 марта 2018, 08:58

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