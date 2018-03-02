Опустились до родственников: почему Собчак и Жириновский грызутся в прямом эфире

Уже вторые дебаты кандидатов на пост президента России закончились скандалом: бывшая ведущая "Дома-2" Ксения Собчак снова поругалась с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Dni.Ru попытались разобраться, почему участники не могут сдержать эмоции в прямом эфире.

Пользователи Сети никак не могут понять, почему другие кандидаты ведут себя адекватно во время передачи, а Собчак и Жириновский постоянно ругаются. Этот вопрос стал предметом настоящих споров.

"Странно, ярой стороннице свободного самовыражения Собчак почему-то не понравилась свобода самовыражения Жириновского", – отметил один из участников обсуждения в Twitter. "А ведь Собчак первая назвала Жириновского клоуном. Она прекрасно знает его характер, сознательно прошла на эту провокацию", – раскусил бывшую ведущую "Дома-2" другой.

Журналист Армен Гаспарян считает, что дебаты получились провальными: "Собчак проявляет рвение в странной униформе, но в целом – ни о чем. Печальное зрелище. Даже элементарную бодрость при наличии отсутствия пропитанных шпал не смогли исполнить".

Напомним, что Владимир Жириновский и Ксения Собчак поругались во время дебатов на канале "Россия 24". Словесная перепалка продолжалась несколько минут.

Бывшая ведущая "Дома-2" упрекнула политика в том, что он якобы помогал сыну подниматься по карьерной лестнице. Как писали Dni.Ru, лидер ЛДПР подметил, что именно отец открыл Собчак дорогу в политику.