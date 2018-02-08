"Я политический деятель": Ксения Собчак обиделась на сравнение с Пэрис Хилтон

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о своем желании принять участие в выборах президента России в качестве кандидата, отправилась в предвыборное турне в США. Там она пообщалась с американскими журналистами и объяснила им неуместность сравнения себя с Пэрис Хилтон.

Говоря о Ксении Собчак как о кандидате в президенты России, западные СМИ часто вспоминают ее гламурные образы и сотрудничество с журналом Playboy, а также называют русской Пэрис Хилтон. Телеведущей такое сравнение, по всей видимости, пришлось не по нраву.

Общаясь с американской прессой в рамках предвыборного турне в США, Собчак попросила больше не называть ее так. Она объяснила журналистам TMZ, что делает репортажи о важных социальных и политических аспектах жизни в стране, и в России ее больше знают с этой стороны. "Меня знают не как звезду индустрии развлечений. Это было 20 лет назад", – цитирует "Московский комсомолец" телеведущую.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 7, 2018 в 2:47 PST

Также Ксения Собчак заверила, что не стала бы просить совета у президента США Дональда Трампа, даже если ей представилась бы такая возможность. "Я не нуждаюсь в советах президента. Я лучше дам свой совет ему", – цитирует ее РИА ФАН. Что за совет, телеведущая уточнять не стала.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 6, 2018 в 2:22 PST

Напомним, Ксения Собчак заявила, что выдвигается на президентские выборы для того, чтобы заявить о своей позиции. Это для нее своего рода трамплин – в 2021 году телеведущая намерена участвовать в выборах в Госдуму.

Во время предвыборной кампании она успела сделать ряд крайне спорных и скандальных заявлений. Некоторые эксперты считают, что таким образом телеведущая намерена привлечь к себе дополнительное внимание.