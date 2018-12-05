Украинский политолог опозорился в студии "России 1"

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" произошел очередной скандал. Во время обсуждения ситуации в Керченском проливе один из гостей неправильно назвал имя ведущего, за что тот прогнал эксперта из студии.

прочитано 964 раза Украинский политолог Максим Яли обратился в эфире к ведущему Евгению Попову и назвал его Афанасием. Тот прервал эксперта, обвинил его в хамстве и попросил покинуть студию. ПО ТЕМЕ Украинского гостя оттаскали за бороду в эфире канала "Россия 1" (видео) Украинский политолог с позором сбежал со съемок шоу "России 1" Позже Попов объяснил свой поступок и рассказал предысторию конфликта. По его словам, гость оговорился специально. Ранее Яли озвучивал спорные утверждения и ссылался на неких специалистов, сообщил Попов. "Я и сказал Максиму: "По некоторым данным, Вас зовут Игорь", дабы продемонстрировать ничтожность аргументации популярного эксперта", - написал Попов в Instagram. С его слов, Яли затаил обиду и решил таким образом отомстить.

Отметим, что конфликты регулярно происходят и в студии другого ток-шоу на "России 1" – "Вечера с Владимиром Соловьевым". Пару недель назад ведущий передачи Владимир Соловьев резко ответил на высказывания украинского политолога Вячеслава Ковтуна о Второй мировой войне. Спор разгорелся вокруг сюжета телеканала Euronews о лагере украинских националистов, где детей обучают владению оружием. Политолог заявил, что не видит в этом ничего предосудительного. Он назвал Вторую мировую войну общеевропейским крестовым походом против большевизма. Слова Ковтуна вывели Соловьева из равновесия. Журналист обвинил собеседника в оправдании действий нацистской Германии и подчеркнул, что в любой стране мира подобные выступления караются статьей.

5 декабря 2018, 10:34 Автор: Иван Поляков