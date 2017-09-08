Опубликовано последнее заявление актера Пашинина

В Сети появилось последнее высказывание актера Анатолия Пашинина, который присоединился к украинским вооруженным силам в Донбассе. Артист заявил, что с ним все в порядке.

"Приказа командования умереть у меня не было, так что все в порядке, я жив. Со мной все хорошо", – заявил Пашинин.

Командир батальона украинской добровольческой армии "Аратта" Андрей Гергерт также подтвердил, что артист жив. "Вот он рядом со мной стоит – живой и здоровый", – цитирует его "Обозреватель".

В пятницу, 8 сентября, появились сообщения о гибели Анатолия Пашинина. Об этом сообщил писатель, боец ополчения Донецкой республики Захар Прилепин. При этом литератор недоумевал, в каком бою мог быть убит Пашинин, если подразделение, где он служит, вообще никогда не воевало, передает Eg.Ru.

Позже о возможной гибели артиста высказался и его коллега по актерскому цеху Михаил Пореченков. "Когда-то он был нормальным приличным человеком, когда мы с ним работали, а дальше что случилось, я не знаю. Всегда жалко, когда уходит человек", – заявил Пореченков.

Директор Пашинина только усугубила ситуацию, отказавшись комментировать сообщения о смерти актера. Она сказала, что давно не связывалась с ним.

Однако вскоре слухи о смерти артиста опровергла мать Анатолия. "Все нормально у нас", – ответила она журналистам Пятого канала.

