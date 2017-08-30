Меланью Трамп на каблуках сравнили с Папой Римским

Возмущение американских либеральных журналистов и пользователей Twitter вызвали фотографии четы Трампов на лужайке у Белого дома. Дональд Трамп одет в ветровку, брюки цвета хаки и прочные ботинки Caterpillar, а Меланья Трамп – в дорогие туфли на шпильке. Желающих покритиковать этот выбор первой леди США напомнили о том, как выглядит Папа Римский.

Президент Трамп с супругой Меланьей отправился в пострадавший от стихии Техас. Однако внимание мейнстримных СМИ привлекли не заявления Трампа, не дела президента США, не поступки четы – а внешний вид первой леди.



На возмутивших общественность фото Дональд и Меланья Трамп идут по газону Белого дома, чтобы затем отправиться на авиабазу Эндрюс, откуда президентский самолет позже вылетел в Техас. На этих фотографиях президент одет "как полагается", в походную удобную одежду и крепкие ботинки, а вот первая леди идет на выскоих каблуках. И никого не смутило, что из самолета в Хьюстоне Меланья вышла уже по-походному и в кроссовках.

"Смотрим специальную серию передачи "Что не надевать на наводнение" с участием первой леди", – написала одна из пользовательниц Twitter. Другие предложили Меланье заменить туфли – вероятно, Manolo Blahnik – на что-нибудь более практичное. Как сообщали ранее Dni.Ru, чуть ли не ранее чем пользователи соцсетей кампанию по травле первой леди США развернули СМИ: Vanity Fair, Hollywood Reporter, The Washington Post, The Guardian и целый ряд других.

Официальный представитель супруги президента США Стефани Гришам отметила, что противники Трампа и его жены пытаются сместить фокус внимания с его работы в зоне бедствия на незначительные детали. "Печально, что во время продолжающегося бедствия в Техасе людей больше беспокоит ее обувь".

Справедливости ради следует отметить, что не все комментаторы и медийные персоны поддержали травлю Меланьи. Ведущий популярной телепередачи The Daily Show Тревор Ноа в эфире своей программы заявил, что Меланья Трамп не заслужила порицания.

"Не пойму, почему кого-то должно беспокоить, во что она одета, когда едет помогать людям. Посмотрите на Папу Римского – всегда в белом, с большими цацками. Но мы же не говорим: "Эй, нельзя помогать людям в таком виде". Вы скажете, что дело здесь с бесчувственности, и я это, конечно, понимаю. С другой стороны, она живет в зоне постоянного урагана в Белом доме и уже привыкла так одеваться", – заключил Ноа.

По оценкам экспертов, ураган "Харви" может оказаться еще более разрушительным, чем печально известный ураган "Катрина". К настоящему моменту имеются данные как минимум о 30 погибших и более 13 тысячах эвакуированных жителей штата Техас. Президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидация ущерба, нанесенного штормом "Харви", обойдется в рекордную сумму.

"Возможно, в истории нашей страны никогда не было ничего настолько дорогостоящего. Никогда не было ничего настолько исторического по ущербу и степени жестокости стихии, как "Харви", – сказал американский лидер во время поездки четы Трамп в Техас.