В Испании отыскали близнеца Майкла Джексона

Опубликовав в Twitter фото"своего бойфренда", живущая в США Лудрес не могла предположить, что публикация наберет более трех тысяч ретвитов и понравится десяткам тысяч пользователей. Вскоре вскрылось, что на самом деле это не е парень, а изображенный на фото молодой человек вообще живет в Испании, пишет The Sun.

"Бойфренда" зовут Серхио Кортес.По его словам, он никогда не видел девушку, опубликовавшую его фото. И, понятно, не может быть ее парнем, проживая за океаном, в Испании.



"Я не ее парень ... Я не знаю эту девушку. Я не понимаю, почему все это. Я живу в Испании.", – цитирует Кортеса издание. Тем временем пользователи Twitter забавляются, оставляя под фото комментарии, так или иначе перекликающиеся со словами из песен Джексона или с названиями его песен.

y'all my man is so cute, look at the selfie he just sent me pic.twitter.com/VHbnk5xLM3