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Общество

Украинцам разрешили стать людьми третьего пола

Фото: dni.ru
Гражданам Украины разрешили стать людьми третьего пола. Согласно официальным анкетам в медицинских учреждениях страны, украинцам теперь предстоит самим выбирать принадлежность к тому или иному полу – женскому, мужскому или неопределенному.
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Дикая толерантность довела украинцев до появления в стране людей третьего пола. Помимо мужчин и женщин в Незалежной теперь есть и люди неопределенного пола. Такой термин ввело в употребление Министерство здравоохранения страны, он уже использует в анкетах и личных делах пациентов.

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Украинский  журналист Орест Сохар опубликовал ссылку на официальный документ ведомства –  "Декларацию о выборе врача по оказанию первичной помощи". Эта анкета, которую должен заполнить  каждый украинец, прошла утверждение на разных уровнях в Министерстве здравоохранения Украины и была одобрена главой ведомства Ульяной Супрун.

Как пишет Орест Сохар, многие украинцы недоумевают в связи с проявлением западной толерантности в стране в то время, как в украинском здравоохранении хватает более важных проблем, которые требуют повышенного внимания. "Трансгендеров у нас единицы на всю страну, зато в медицине невероятное количество других проблем", – отмечает журналист.

Видимо, Украина решила не отставать от мирового тренда по толерантному отношению к трансгендерам. Летом 2016 года суд в американском штате  Орегон удовлетворил ходатайство 52-летнего Джейми Шупа и признал его представителем третьего пола. В истории США это первый такой прецедент.

Отметим, что третий пол официально принят в Германии, Австралии, а с недавних пор в Индии. Во время очередной переписи населения представители хиджра – одной из групп касты неприкасаемых – отказались регистрироваться как мужчины и женщины и потребовали признать их третьим полом.

Первым бесполым человеком на Земле считается житель Австралии Норри Мэй-Уэлби, получивший свой официальный статус в 2011 году. Средний или неопределенный род по отношению к людям использоваться в тех случаях, когда сам человек не может определить кто он – мужчина или женщина или когда, нежелательно конкретизировать половую принадлежность.

Между тем, большинство мировых религий считают трансгендеров извращенцами. Хотя в последнее время все больше европейских служителей культа, представляющих католицизм и протестантизм, говорят о терпимости по отношению к ним.  

Автор: Александр Комаров27 февраля 2017, 17:07

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