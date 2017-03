Украинцам разрешили стать людьми третьего пола

Дикая толерантность довела украинцев до появления в стране людей третьего пола. Помимо мужчин и женщин в Незалежной теперь есть и люди неопределенного пола. Такой термин ввело в употребление Министерство здравоохранения страны, он уже использует в анкетах и личных делах пациентов.

Украинский журналист Орест Сохар опубликовал ссылку на официальный документ ведомства – "Декларацию о выборе врача по оказанию первичной помощи". Эта анкета, которую должен заполнить каждый украинец, прошла утверждение на разных уровнях в Министерстве здравоохранения Украины и была одобрена главой ведомства Ульяной Супрун.

Как пишет Орест Сохар, многие украинцы недоумевают в связи с проявлением западной толерантности в стране в то время, как в украинском здравоохранении хватает более важных проблем, которые требуют повышенного внимания. "Трансгендеров у нас единицы на всю страну, зато в медицине невероятное количество других проблем", – отмечает журналист.

Видимо, Украина решила не отставать от мирового тренда по толерантному отношению к трансгендерам. Летом 2016 года суд в американском штате Орегон удовлетворил ходатайство 52-летнего Джейми Шупа и признал его представителем третьего пола. В истории США это первый такой прецедент.

Отметим, что третий пол официально принят в Германии, Австралии, а с недавних пор в Индии. Во время очередной переписи населения представители хиджра – одной из групп касты неприкасаемых – отказались регистрироваться как мужчины и женщины и потребовали признать их третьим полом.

I remind you that more members of Congress have been arrested for misconduct in public restrooms than #transgender people. #transrights pic.twitter.com/rvc4NHYyq6