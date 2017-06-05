Как подобрать неприхотливые растения для сада

Дачный участок – это совсем не обязательно грядки с картошкой. Для многих это место, куда приезжаешь отдохнуть от городской суеты и шума. Для того чтобы привести территорию в порядок, вовсе не нужно нанимать целую армию дорогостоящих специалистов. Если придерживаться определенных правил, создать ландшафтную гармонию можно и собственными силами, даже если вы не замечали за собой способностей дизайнера. Главное, правильно подобрать растения, красивые и эффектные, но при этом неприхотливые, чтобы не тратить на уход за садом больше времени, чем на отдых в нем.

Эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Татьяна Чаброва рассказала Dni.Ru, при помощи каких растений даже самый неопытный садовод сможет создать красивый ландшафтный дизайн на своем участке.

Вечнозеленая изгородь

На сегодняшний день существует несколько сотен видов хвойных растений, но для дачи, конечно, подойдут далеко не все. Главное, чтобы они были неприхотливыми: не замерзали зимой без укрытия, не обгорали на солнце, не нуждались в особенной почве.

Кроме того, при выборе места для посадки учитывайте, что все хвойные растения вечнозеленые, а значит, будут радовать своей яркой зеленью круглый год и станут своеобразным каркасом вашего сада. Классический вариант использования хвойных растений в ландшафтном дизайне – это создание живых изгородей. Для них выбирают сорта, которые легко стричь, формируя крону нужной формы. Но с их помощью можно также создавать оригинальные садовые композиции, сочетая виды разной высоты и с разными оттенками хвои, также они неплохо комбинируются с лиственными растениями.

Прекрасно себя зарекомендовали можжевельники: они растут и на солнце, и в полутени. Предпочитают рыхлую и влажную почву. К тому же эти растения красиво стелются и разрастаются, им можно придать причудливые формы. Саженцы можжевельника стоят от 349 рублей.

Сосны любят солнечные места, но расти могут и в бедной почве, в песке, устойчивы к засухе, однако не переносят переувлажнения. Ели, наоборот, могут расти в тени и сырых местах, но не любят засуху. "Начать свое знакомство с хвойными можно с туи. Это идеальный вариант для новичков, она очень неприхотлива в уходе, морозоустойчива и хорошо переносит зиму. Туя может расти в песке и глине, на солнце и в полутени, но не любит засуху, поэтому не стоит сажать ее в месте, которое постоянно находится на солнце – от избытка солнечного света и обезвоживания хвоя может пожелтеть", – рассказывает Чаброва. Цены на саженцы туи высотой 60–80 см начинаются от 374 рублей.





Цветущие кустарники

Украшением любого сада станут кустарники. Существует множество неприхотливых сортов, которые прекрасно переносят зиму, а летом украсят участок своими благоухающими цветами и сочными ягодами. Но, прежде чем купить саженцы, внимательно изучите свой будущий сад. Именно место посадки позволит определить, какой кустарник там будет хорошо расти. Тенелюбивые сорта буквально сгорают под прямыми лучами солнца, а солнцелюбивые растения чахнут в тени.

Вы можете подобрать кустарники так, чтобы ваш сад цвел с ранней весны до поздней осени. В апреле — мае цветет барбарис: этот кустарник устойчив к холоду, растет практически на любой почве и очень прост в уходе. Но ценят его за разнообразную расцветку листьев: они могут быть желтого, зеленого, красного цветов.

В зависимости от сорта с мая по июль цветет сирень. Этот кустарник требует к себе минимального внимания. Существует около 30 разновидностей садовой сирени, подходящих для дачного участка, цены на саженцы начинаются от 300 рублей.

На вторую половину лета приходится цветении гортензии. Существует несколько десятков видов этих растений, они будут радовать вас крупными яркими цветами до поздней осени. Особенно эффектный сорт гортензии "Мэджикал". Он обладает особым свойством: окраска меняется по мере цветения естественным образом с ярко-розового на зелено-розовый оттенок с малиновыми краями лепестков, которые подчеркивают контуры огромных цветков. Цветки собраны в большие соцветия диаметром 20 см, которые отлично подходят для срезки.

Спирея будет цвести все лето: этот быстрорастущий и обильноцветущий кустарник в зависимости от вида может покрыться цветами весной или летом. Если подобрать несколько разных кустов, цветение будет продолжаться весь сезон. Спирея нетребовательна к почве, растет и в тени, и на солнце. Ну а ближе к осени главными героями вашего сада станут буддлея, которую еще называют "осенней сиренью", и кизильник — плодоносящий кустарник с красивыми плодами, которыми мало интересуются птицы, и приятными глянцевыми, темно-зелеными листьями, краснеющими осенью.





Арки и ковры из роз

Только кажется, что розы – привередливые и капризные растения. На самом деле существует очень много разновидностей этих цветов, которые отличаются морозостойкостью, не нуждаются в какой-то особой почве и устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Такие цветы сможет вырастить даже новичок. Современные сорта роз, например, розы питомника David Austin, цветут несколько раз в год с июня по октябрь.

Создать необычное украшение для сада можно с помощью почвопокровных роз. Они стелются по земле и могут разрастись до 3 метров в диаметре, создавая плотный ковер из зеленой листвы, покрытый многочисленными соцветиями, который будет радовать вас до первых заморозков. Цены на почвопокровные розы начинаются от 899 рублей.





Для создания цветочных арок отлично подойдут плетистые розы. Они прекрасно смотрятся и придают саду романтичность. Некоторые виды этих растений цветут лишь один раз за сезон, но они прекрасно подходят для опорных конструкций, поскольку имеют более сильные и длинные побеги. Создать цветущую арку из роз не так сложно, как кажется на первый взгляд: достаточно установить конструкцию (самые простые металлические арки стоят от 300 рублей) и высадить по одному саженцу розы с каждой стороны, они быстро разрастаются, поэтому большему количеству будет тесно. Новые побеги подвязывают к опоре, иначе розы будут стелиться по земле.

Ну и, конечно, существует огромное количество сортов роз, которые растут небольшими кустами, но радуют своими яркими и ароматными цветами. При выборе саженцев стоит обращать внимание на холодостойкие сорта, которые прекрасно переносят морозы и неприхотливы в уходе.