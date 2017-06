Сингапурец покорил Сеть интимным рекордом

По данным местных СМИ, 34-летний сингапурец за 24 часа вступил в интимную связь с 57 девушками в одном из борделей в Праге. Марафон начался ровно в полночь, и до полудня он занялся сексом с 29 представительницами слабого пола. После этого он взял небольшой перерыв, во время которого приглашенный физиотерапевт сделал ему расслабляющий массаж.

Примечательно, что медики также следили за чистотой проведения марафона. Они проверили организм мужчины на прием "допинга" – средств для усиления потенции. Впрочем, марафонец признал, что перед состязанием он принял некие специальные травы, однако раскрыть свой секрет он отказался, передает Asiantribune.



По словам сингапурца, он долгое время тренировался перед участием в соревновании, однако детали своей подготовки он раскрыть отказался. "Я был похож на атлета, который готовится к марафону. В каком-то смысле, то, что я делаю, даже тяжелее, чем многие профессиональные виды спорта", – рассказал рекордсмен.

Он добавил, что всегда был "немного зависим от секса", и он решил поучаствовать в подобном испытании сразу же, когда узнал о существовании подобного рекорда. "Когда я узнал, что бордели проводят подобные мировые соревнования, я понял, что я должен попробовать и проявить себя", – пояснил мужчина.

Singaporean man breaks world record by sleeping with 57 women in 24 hours https://t.co/8615yUsMYQ pic.twitter.com/nG3sVrXPP3

В результате сингапурец действительно побил мировой рекорд. Примечательно, что последний раз он вступил в половой акт с девушкой примерно в 23:00. Пользователи Сети оказались восхищены поступком стойкого азиата.

"Как это возможно...завидую этому парню", – написал в социальной сети Twitter пользователь cerastone‏. "Девушки, хотите я буду вашем парнем?" – с надеждой спросил, по всей вероятности, земляк рекордсмена Хосе Антонио Вилар.

Singaporean man breaks world record by sleeping with 57 women in 24 hours. But does the handjob count as a 0.5 ? https://t.co/wdfXwRq1CO pic.twitter.com/JU4FZlwMm8