Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией

Россия ужесточила контроль за самолетами, прибывающими из Белоруссии или отправляющимися в нее. Уточняется, что теперь граждане обеих стран обязаны сохранять посадочный талон.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что с 15 мая все рейсы между Россией и Белоруссией будут переведены в международные сектора аэропортов. Фактически эти изменения не коснутся жителей двух стран, передает Lenta.ru.

При этом процедура паспортного контроля для граждан России и Белоруссии претерпит незначительные изменения. По словам Григория Рапоты, теперь пассажиры обязаны сохранять посадочный талон для подтверждения влета в страну или вылета из нее. Это связано с тем, что, согласно новым правилам, "отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут".

В феврале 2017 года директор ФСБ Александр Бортников подписал приказы о введении пограничной зоны вдоль всей российско-белорусской границы. Журналисты предположили, что подобные меры стали ответом на введение Минском безвизового режима с 80 странами.

Напомним, Союзное государство – надгосударственное объединение России и Белоруссии, связанное единым политическим, экономическим и культурным пространством. В последнее время существование Союза оказалось под вопросом, так как Минск обвинил Москву в неготовности сформировать цельную структуру из двух стран.

@infomoscow24 такое ощущение, что Белоруссия уже член ЕС, а про союзное государство Лукашенко и слухом не слыхивал :( — Дмитрий (@ippollo) 15 марта 2017 г.

"Мы должны были провести референдум и создать общий закон – общую конституцию нашего будущего Союзного государства. Но в свое время мы этого не сделали, взяли и повыдергивали отдельные вопросы и начали их решать", – заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава Минска также подчеркнул, что Кремль не помогает соседу в организации свободного перемещения людей и товаров через границу двух стран.