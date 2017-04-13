Россия попала в продуктовую зависимость от Белоруссии

Россия по-прежнему зависима от импорта молока и соли. По словам экспертов, такая ситуация сложилась из-за недостаточной господдержки.

Из итогового доклада Минсельхоза за 2016 год следует, что производство молока и соли в России не дотягивает до норм, установленных доктриной продовольственной безопасности. Цель этой программы – ликвидировать зависимость от импорта основных продуктов, но пока она сохраняется, пишет газета "Известия".

Доля отечественного молока и молокопродуктов в общем объеме товаров на рынке составила 81,5%, хотя планировалось 90%. Доля российской соли составила 64,2% вместо намеченных 85%. Основным поставщиком соли на российский рынок является Белоруссия – именно от нее наша страна находится в продуктовой зависимости.

Для наращивания объемов производства соли и молока недостаточно средств и господдержки, уверены эксперты. Например, в молочном бизнесе очень медленные темпы окупаемости – около десяти лет, этот продукт не так привлекателен для рынка, как мясо или птица.

Специалисты напомнили, что в России сосредоточены крупнейшие запасы соли, но месторождения расположены в основном в Сибири и на Урале, поэтому логистически выгоднее закупать продукт у соседней страны. Ситуация может измениться в лучшую сторону с открытием заводов в Калужской и Тульской областях, заключили аналитики.