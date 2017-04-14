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Политика

Лукашенко горячо обратился к Путину на саммите ЕАЭС

Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Встреча лидеров стран Евразийского эко­но­ми­чес­кого союза (ЕАЭС) прошла 14 апреля в Бишкеке. В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Президент Белоруссии, не явившийся на прошлогоднюю встречу членов ЕАЭС в Петербурге, обратился к Владимиру Путину с пламенной речью. Он обратил внимание на то, что в Союзе существует ряд нерешенных проблем, одна из которых – медлительность в воплощении идей в жизнь, а не только на документальном уровне.

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"Из четырех базовых принципов, заявленных при формировании ЕАЭС – свобода движения товаров, финансов, услуг и трудовых ресурсов, – худо-бедно пока реализован только один, обеспечивающий права трудовых мигрантов", – цитирует Лукашенко "Московский комсомолец". "Передвижение товаров, как свидетельствуют бесконечные торговые войны между Россией и Белоруссией, Киргизией и Казахстаном, гораздо в большей степени зависит от отношений между соседями, нежели от положений союзных документов", – заявил президент Белоруссии.

При этом он отметил, что самые "чувствительные" точки во взаимодействии стран – это нефть, газ и финансы. По его словам, в этом отношении остается масса неурегулированных вопросов, которые предстоит решать вплоть до 2025 года. 

По словам Лукашенко, для того, чтобы этот год стал для Союза переломным, его коллегам необходимо внести важные коррективы в его работу. Прежде всего, как считает белорусский лидер, нужно отказаться от принятия новых документов, "носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам".

Также он призвал уточнить перечень изъятий и ограничений, которые мешают становлению единого рынка товаров и услуг. В свою очередь Владимир Путин, к которому была обращена большая часть горячей речи Лукашенко, отреагировал на него весьма сдержанно.

Российский президент считает, что никаких проблем с транзитом и соблюдением продэмбарго не будет. При этом, по словам Путина, таможенные органы стран ЕАЭС должны создадать электронную систему мониторинга за движением товаров. 

Автор: Людмила Фоканова14 апреля 2017, 18:48

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