Европейские лидеры отказались от детей

Европейские политики самого высокого уровня отказываются от детей. Что это – сознательный выбор идеологии и субкультуры чайлдфри, набирающей популярность в Старом и Новом Свете или саморазрушении нации, ведущее к вымиранию?

Наблюдающаяся в последние десятилетия тенденция снижения рождаемости среди коренного населения европейских стран связана, среди прочих причин, с семейным статусом самих лидеров государств Старого Света – у многих из них нет детей, хотя почти все они женаты или замужем.

62-летняя канцлер Германии Ангела Меркель замужем вот уже второй раз. Ни в первом браке, длившемся четыре года, ни во втором замужестве, которому уже больше 30-ти лет, Меркель не родила себе наследника. Шансы, что это может случиться сейчас, стремятся к нулю – в ее возрасте рождение ребенка маловероятно. Да к тому же сама канцлер как-то говорила о своем сознательном выборе в отказе от детей.

Аналогичную жизненную позицию занимает и недавно избранный президент Франции Эммануэль Макрон. Молодой и амбициозный политик в свои 39 лет тоже решил отказаться от продолжения рода, сделав выбор в пользу карьерного роста. Макрон женат на своей школьной учительнице, которая старше его на 24 года. Пара воспитывает троих детей от первого брака Брижит Тронье (у которых уже есть семь собственных детей) и, видимо, такой расклад вполне устраивает Макрона. Его необычная семейная жизнь стала объектом злых шуток со стороны недобрых журналистов, но тут уже ничего не поделаешь – любви все возрасты покорны.

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй немного меньше лет, чем германскому канцлеру. 60-летняя Мэй замужем с 1980 года и за все это время пара так и не обзавелась детьми. Правда, в одном из публичных выступлений, премьер-министр сожалела о том, что у нее нет детей.





59-летний премьер-министр Швеции Стефан Левен почти 20 лет знаком со своей женой, в браке они живут с 2003 года. У супруги политика есть двое детей от первого мужа, но собственных пара так и не родила.

Глава правительства Италии Паоло Джентилони женат одним браком, но до своих 62 лет тоже не удосужился продлить род старинной графской семьи. Его коллега из Нидерландов, 50-летний глава правительства Нидерландов Марк Рютте холост и бездетен.





Получается, что три ведущих страны Европы – Британию, Германию и Францию – возглавляют бездетные лидеры. А ведь именно эти государства исторически создавали и продвигали европейскую идеологию, изначально построенную на просвещении, гуманизме, христианстве. Сегодня на смену этим ценностям приходят совсем другие: толерантность, терпимость к однополой любви, субкультура чайлдфри.

Однополые браки разрешены уже практически во всем Старом Свете. Первой страной, принявшей в 2001 году закон о заключении браков между лицами одного пола, стали Нидерланды. В 2003 году к ним присоединилась Бельгия, в 2005-м – Испания, спустя четыре года – Норвегия и Швеция, в 2010-м – Португалия и Исландия. За ними последовали Дания, Франция и Люксембург. В Великобритании три четверти королевства приняли соответствующий закон: Англия и Уэльс в 2013-м году, Шотландия в 2014-м.





В Словении закон был принят год назад, а в Финляндии, где идею однополой любви поддержало большинство населения, он должен вступить в силу в 2017 году. Финляндия требует особого упоминания: в этой стране, как это не парадоксально, до недавнего времени была разрешена зоофилия.

На этом фоне пришедшая из Нового Света в старушку-Европу идеология чайлдфри кажется каким-то невинным увлечением. А, между тем, благодаря тому, что тысячи нормальных, классических семейных пар отказываются от рождения детей и продолжения рода, европейская раса на своем родном континенте может запросто уступить место другим желающим завоевать себе хлебное место под солнцем.

Пример для воплощения этого в жизнь, как это не странно, подают сами европейские лидеры: Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Так что удивлять тому, что европейцев в Европе становится все меньше, не стоит – тренд на бездетность задан на самом верху.





Практикующий психолог Алена Ал-Ас обращает внимание на тот факт, что в современной Европе идея отказа от детей в семье довольно распространена. "Никогда не было так много бездетных политиков, ведущих Европу, как сегодня. Поскольку у них нет детей, нет и причин беспокоиться о будущем своего континента. В краткосрочной перспективе бездетность представляет собой облегчение, которое позволяет не тратить бюджетные деньги на семьи", – сказала психолог в интервью Dni.Ru.

"Европа кончает жизнь самоубийством, или, по крайней мере, ее руководители решили покончить жизнь самоубийством", – писал британский писатель и журналист Дуглас Мюррей в The Times. Согласно данным, опубликованным Институтом национальных исследований мира, четверть европейских женщин, родившихся в 1970-х годах, остаются бездетными, а их лидеры ничем от них не отличаются.

Именно поэтому президент Турции Эрдоган призвал мусульман иметь пятерых детей, а исламские имамы призывают верующих "разводить детей" для того, чтобы покорить Европу, напомнила Алена Ал-Ас.

К чему приведут политика и идеология, идущие с самых верхов власти, как в Европе, так и в азиатских странах, можно только догадываться. Но уже сегодня на примере демографической ситуации в ведущих государствах Старого Света становится ясно – Европа в опасности!