Семья питерского смертника исчезла перед терактом

На связь с журналистами вышел только дядя Акбаржона Джалилова Имаджон. Он заявил, что племянник не был религиозным фанатиком, передает агентство 24.kg.

Молодой человек регулярно посещал мечеть, однако не был замечен в приверженности экстремистским взглядам, подчеркнул Имаджон. При этом он отметил, что толком не общается с родственниками.

О месте нахождения родителей террориста поступает противоречивая информация. Корреспондент RT сообщил, что родственники Джалилова прибыли в Санкт-Петербург рейсом из города Ош. Эти данные он подкрепил видеозаписью из аэропорта Пулково.

В свою очередь газета "Известия" пишет, что родителей смертника вызывали на допросы в КГБ Киргизии. Их дом долго был закрыт, а вокруг бродили местные журналисты. Когда Джалиловых отпустили, они решили не возвращаться из-за представителей СМИ.

Соседи охарактеризовали эту семью как положительную и дружную. У Акбаржона есть младший брат Аброржон (в 2017 году он должен окончить школу), а также сестра, которая вышла замуж и переехала. "Накануне сообщения о теракте в Петербурге вся семья исчезла, включая младшего Аброржона", – отметили соседи.

#BREAKING Relatives, most likely mom&dad of suspected #StPeteBlast bomber #Dzhalilov are in #SaintPetersburg for investigation procedures pic.twitter.com/cLNiRGj1Pp