В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
За схождением Благодатного огня в Храме гроба Господня наблюдали сотни людей. Тысячи христиан по всему миру с замиранием сердца ждали этого события как предвестника чуда – воскрешения Христа.
Святыня была передана представителям Фонда Андрея Первозванного. Сотрудники организации спецрейсом вылетят из Тель-Авива в Москву. Реликвия будет доставлена к началу служения по случаю праздника в Храме Христа Спасителя, передает РИА Новости.
Waiting for the #HolyFire #HolySepulcher #Jerusalem #Easter pic.twitter.com/XlodFdqB0K— Andrea Krogmann (@kamelonline) 15 апреля 2017 г.
Отметим, Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Его появление в канун православной Пасхи верующие называют "чудом схождения Благодатного огня".
The holy fire in the church of the holy sepulchre ⛪⛪⛪⛪�������� pic.twitter.com/DzDzxcyZfq— Alargentiny (@Alargentiny) 15 апреля 2017 г.
Как писали Dni.Ru, Пасха является важнейшим христианским праздником. В 2017 году она будет отмечаться в ночь на 16 апреля. Этот памятный день посвящен воскрешению Христа.
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