В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

За схождением Благодатного огня в Храме гроба Господня наблюдали сотни людей. Тысячи христиан по всему миру с замиранием сердца ждали этого события как предвестника чуда – воскрешения Христа.

Святыня была передана представителям Фонда Андрея Первозванного. Сотрудники организации спецрейсом вылетят из Тель-Авива в Москву. Реликвия будет доставлена к началу служения по случаю праздника в Храме Христа Спасителя, передает РИА Новости.

Отметим, Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Его появление в канун православной Пасхи верующие называют "чудом схождения Благодатного огня".

The holy fire in the church of the holy sepulchre ⛪⛪⛪⛪ pic.twitter.com/DzDzxcyZfq