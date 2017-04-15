В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме завершилась церемония схождения Благодатного огня. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал святыню представителям Фонда Андрея Первозванного – они доставят реликвию в Россию.

За схождением Благодатного огня в Храме гроба Господня наблюдали сотни людей. Тысячи христиан по всему миру с замиранием сердца ждали этого события как предвестника чуда – воскрешения Христа.





Святыня была передана представителям Фонда Андрея Первозванного. Сотрудники организации спецрейсом вылетят из Тель-Авива в Москву. Реликвия будет доставлена к началу служения по случаю праздника в Храме Христа Спасителя, передает РИА Новости.

Отметим, Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Его появление в канун православной Пасхи верующие называют "чудом схождения Благодатного огня".

The holy fire in the church of the holy sepulchre ⛪⛪⛪⛪�������� pic.twitter.com/DzDzxcyZfq — Alargentiny (@Alargentiny) 15 апреля 2017 г.

Как писали Dni.Ru, Пасха является важнейшим христианским праздником. В 2017 году она будет отмечаться в ночь на 16 апреля. Этот памятный день посвящен воскрешению Христа.