Клинтон сделал Бушу сомнительный подарок

Запись о встрече 42-го президента США со своим предшественником появилась в аккаунте Клинтона в соцсети Twitter. Там же – и фотография, чтобы читатели смогли оценить ценность подарка.

"Было здорово провести сегодня время с Джорджем Бушем – старшим и его супругой в Хьюстоне. Мы поговорили о детях, внуках, былых и новых временах. И о носках", – написал Клинтон. На фотографии запечатлен тот момент, когда автор дарит коллеге целых две пары ярких носков.

Джорджу Бушу – старшему подарок должен был понравиться: ведь он известен как любитель и коллекционер ярких носков с веселыми изображениями. Тяга к творчеству у высокого семейства в крови. Буш-младший, к примеру, когда срок его президентства завершился, начал писать картины.

Great to spend time with @GeorgeHWBush & Mrs. Bush in Houston today. We caught up about kids, grandkids, old times and new times. And socks. pic.twitter.com/CshV6tI5Ae