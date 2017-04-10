Клинтон сделал Бушу сомнительный подарок

Билл Клинтон внес значительный вклад в коллекцию своего предшественника на посту президента США. Он навестил Джорджа Буша – старшего и подарил ему носки.

Запись о встрече 42-го президента США со своим предшественником появилась в аккаунте Клинтона в соцсети Twitter. Там же – и фотография, чтобы читатели смогли оценить ценность подарка.

"Было здорово провести сегодня время с Джорджем Бушем – старшим и его супругой в Хьюстоне. Мы поговорили о детях, внуках, былых и новых временах. И о носках", – написал Клинтон. На фотографии запечатлен тот момент, когда автор дарит коллеге целых две пары ярких носков.

Джорджу Бушу – старшему подарок должен был понравиться: ведь он известен как любитель и коллекционер ярких носков с веселыми изображениями. Тяга к творчеству у высокого семейства в крови. Буш-младший, к примеру, когда срок его президентства завершился, начал писать картины.

Great to spend time with @GeorgeHWBush & Mrs. Bush in Houston today. We caught up about kids, grandkids, old times and new times. And socks. pic.twitter.com/CshV6tI5Ae — Bill Clinton (@billclinton) 9 апреля 2017 г.

Джордж Буш – старший недавно пошел на поправку. В середине января его госпитализировали в Хьюстоне с пневмонией. Чуть позже и его жена Барбара попала в больницу с кашлем и симптомами усталости. Экс-президента даже пришлось на время подключить к аппарату искусственного дыхания. Потом его перевели в обычную палату, а его супругу выписали.

Кстати, Клинтоны по части любви к искусству недалеко ушли от Бушей. Их дочь испекла в честь национального праздника, который отмечался в США 7 марта, блинчики.

Spinach pancakes for #NationalPancakeDay (we won't eat them all tonight although Charlotte would if we let her)! pic.twitter.com/9zgWZ0k94W — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 7 марта 2017 г.

Пользователи Twitter предположили, что она расчленила зеленых черепашек-ниндзя.