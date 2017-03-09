Россияне пьют опасную воду из-под крана

Питьевая вода из-под крана признана годной лишь в двух городах России. В Мосводоканале рассказали о том, как сезонные изменения влияют на процессы очистки воды.

Весной вопрос качества питьевой воды, поступающей в наши дома, встает особенно остро. Ведь именно в это время года в канализацию, а затем в водоемы, стекает много грязи. Плохая водоочистка провоцируют у людей кишечные инфекции, выпадение волос и снижение иммунитета.

Согласно данным независимых экспертов крупного исследовательского центра, к качеству питьевой воды нет претензий только в двух российских городах. Это Москва и Санкт-Петербург.

А вот уже в Московской и Ленинградской областях специалисты отмечают микробное и химическое загрязнение, передает "Московский комсомолец". Например, в Ивантеевке, Лобне и Долгопрудном превышено содержание железа.

В остальных регионах России питьевая вода доверия вовсе не внушает. В частности, в Новгородской области в ней выявлено микробное загрязнение и превышение предельно допустимой концентрации опасных для организма элементов.

@UNEP_Russian Например в г.Таганроге Ростовской обл. вода из под крана не пригодна для питья и приготовления пищи, пригодна только тех.нужд. — Aleksandr Sporishev (@gurza101) 6 марта 2017 г.

В Пскове превышено содержание железа и хлоридов, в Ростове – железа, в Архангельске, Владимире и в Ярославле – алюминия. На Ямале сильно превышено содержание железа и кальция. В Воркуте перебор с кадмием, марганцем и железом. В Томске зашкаливает содержание в воде из-под крана кремния. Также не удовлетворяет нормативам вода в Карелии и Мурманске.

"Сезонные изменения влияют на качество водоподготовки, на нюансы процессов очистки. Могут использоваться другие коагулянты, в другом количестве", – сообщает представитель пресс-службы Мосводоканала. Однако на качество питьевой воды, которая поступает в краны москвичей, весенняя оттепель никак не влияет.

Прежде чем попасть в дома к столичным жителям, вода проходит несколько степеней очистки. Очистка включает в себя коагулянт – для удаления взвешенных веществ и мутности; органические загрязнения удаляют с помощью озонирования, а для обеззараживания применяют гипохлорит натрия.