Флот России назвали угрозой существования Запада

Активное развитие Военно-морского флота России якобы "ставит под угрозу само существование" стран Запада. В Великобритании считают, что ВМФ способен "парализовать" Европу.

Об этом сообщается в специальном докладе бывших командующих Североатлантического альянса адмирала Джеймса Ставридиса и генерала Филиппа Бридлава, сообщает Daily Mail. По их мнению, страны НАТО должны готовиться к "гибридной войне на воде до того, как станет поздно".

В частности, военные беспокоятся, что потеряют контроль над морями. Российский флот с помощью новых кораблей и субмарин может обрезать подводные кабели между США и Евросоюзом, с помощью которых страны обмениваются коммерческой и военной информацией. Также целью ВМФ якобы могут стать нефтедобывающие платформы в Северном море.

По словам Ставридиса и Бридлава, в России вновь появился "советский дух военных операций". "Маленькие синие моряки" будут проводить различные диверсии, а правительство страны станет отрицать какую-либо причастность к этому. Развитие российского ВМФ "угрожает финансовому рынку и потокам глобальной информации", – заключают авторы.

Напомним, ранее командир тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" Сергей Артамонов рассказал, что за время похода в Сирию и обратно корабль сопровождался 50-60 кораблями НАТО, а в отдельных морских территориях "группу одновременно сопровождали по 10-11 их". "Значит, чувствуют нашу силу, считаются с нашим Военно-морским флотом и Андреевским флагом!" – заключил он.