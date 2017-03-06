Флот России назвали угрозой существования Запада
Об этом сообщается в специальном докладе бывших командующих Североатлантического альянса адмирала Джеймса Ставридиса и генерала Филиппа Бридлава, сообщает Daily Mail. По их мнению, страны НАТО должны готовиться к "гибридной войне на воде до того, как станет поздно".
В частности, военные беспокоятся, что потеряют контроль над морями. Российский флот с помощью новых кораблей и субмарин может обрезать подводные кабели между США и Евросоюзом, с помощью которых страны обмениваются коммерческой и военной информацией. Также целью ВМФ якобы могут стать нефтедобывающие платформы в Северном море.
По словам Ставридиса и Бридлава, в России вновь появился "советский дух военных операций". "Маленькие синие моряки" будут проводить различные диверсии, а правительство страны станет отрицать какую-либо причастность к этому. Развитие российского ВМФ "угрожает финансовому рынку и потокам глобальной информации", – заключают авторы.
Б-227 «Выборг» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 «Палтус». #ВМФ pic.twitter.com/7pbghgj9K0— Сергей Волков (@volkov063) 6 марта 2017 г.
Напомним, ранее командир тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" Сергей Артамонов рассказал, что за время похода в Сирию и обратно корабль сопровождался 50-60 кораблями НАТО, а в отдельных морских территориях "группу одновременно сопровождали по 10-11 их". "Значит, чувствуют нашу силу, считаются с нашим Военно-морским флотом и Андреевским флагом!" – заключил он.
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