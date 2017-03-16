Ученые разложили по полочкам ДНК русского

Генетики установили, что большинство жителей нашей страны, считающих себя коренными русскими, на самом деле таковыми не являются. В геноме современного гражданина сохранились следы многих национальностей.

Ученые исследовали ДНК более двух тысяч человек от 20 до 45 лет, 59% испытуемых – представители мужского пола. Основное количество образцов биоматериала поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя и Киева.

Эксперты попытались выявить в их геноме фрагменты, унаследованные от представителей 36 наиболее изученных этнических групп. В результате в биоматериале русских были обнаружены генетические следы жителей Беларуси и Украины (19,2 %), Центральной России (16,2 %), Финляндии (13,1 %) и Венгрии (6,3 %). Генофонд нации также "пополнился" за счет кавказцев, англичан, шотландцев и других народов.

Примечательно, что "родственниками" русских являются не современные представители этнических групп, а их древние предки. "Геном современного человека представляет собой мозаику: современные этнические группы образовались в результате смешения нескольких древних крупных популяций, этим объясняется то, что в геномах современных людей ученые находят близкие участки, например, у жителей Финляндии и центральной России", – сообщается в пресс-релизе Genotek.

Генеральный директор компании Валерий Ильинский считает, что каждому человеку важно знать о своем происхождении и предках. "Мы проанализировали большой объем данных и составили этнический портрет среднестатистического жителя России. Наше происхождение может оказаться гораздо интереснее, чем мы сами можем предполагать", – отметил он. При этом глава Genotek подчеркнул, что исследование ДНК позволяет узнать, кем были предки и где они жили сотни лет назад.

Историк Александр Гулин отметил, что исследования генетиков помогают "восстановить историческую справедливость". По его словам, основным "поставщиком" информации по расселению наших предков является "Повесть временных лет", но далеко не все ученые признают ее достоверным источником.

Напомним, в феврале 2017 года генетики также установили родственные связи между 83% россиян. Согласно результатам исследования, шансы найти близкого человека в своем городе или на другом конце страны примерно равны.