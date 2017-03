Помощница Трампа оправдалась за развратную позу

"В Овальном кабинете было довольно много людей. Меня попросили сделать фотографию с определенного ракурса, поэтому я и оказалась в такой позе на диване", – заявила Конуэй в интервью телеканалу Fox News. По ее словам, она даже не заметила, как забралась на диван с ногами.

Напомним, пару дней назад помощница главы Белого дома стала объектом для насмешек со стороны пользователей Сети. На распространившемся в интернете снимке видно, как Конуэй не сняв обувь забралась на бежевый диван напротив гостей, чтобы сделать несколько фотографий присутствующих на свой смартфон.

Многие интернет-пользователи назвали ее поведение неуважительным и развязным. По их мнению, столь фривольная и расслабленная поза недопустима для официального лица, тем более помощницы американского лидера. Кроме того, они предложили представителям Белого дома приобрести специальные "антивандальные" пластиковые чехлы, которые защитят мягкую мебель от острых каблуков незадачливой помощницы.

Впрочем, нашлись и те, кто не нашел в поведении Келлиэнн ничего предосудительного. Некоторые пользователи Сети вспомнили, что мебель в Белом доме и не такое "терпела".

.@jaydaronson Feet on the Oval Office desk is bipartisan. Feet on the couch is not. Very different cultural issue here. pic.twitter.com/FuwHspck5W