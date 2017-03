Помощницу Трампа высмеяли за странную позу на диване в Белом доме

Помощница президента США Келлиэнн Конуэй неожиданно для себя стала объектом насмешек интернет-пользователей. Это произошло после того, как в СМИ попали снимки встречи Трампа с лидерами афроамериканской студенческой общины.

Наделавшие шуму кадры сделаны в Овальном кабинете. На них видно, что госпожа Конуэй прямо в обуви забралась на бежевый диван напротив гостей, чтобы сделать несколько групповых фото на свой смартфон.

Kellyanne Conway checks her phone after taking a photo of President Donald Trump and leaders of black universities, colleges in Oval Office pic.twitter.com/MgVhCoJFuC — AFP news agency (@AFP) 28 февраля 2017 г.

Многие пользователи Сети сочли поведение помощницы президента США неуважительным и развязным. Они также считают такую расслабленную позу неподобающей для официального лица.



Can Someone Tell Beavis To Get Her Damn Shoes Off The Couch?!



"Oval Office" Kellyanne Conway pic.twitter.com/7pH6etPdD1 — FionaAdorno❄️ (@FionaAdorno) 28 февраля 2017 г.

Читатели даже выступили с инициативой. Они предложили представителям Белого дома приобрести специальные "антивандальные" пластиковые чехлы, которые защитят мягкую мебель от острых каблуков госпожи Конуэй.

The ancestors put plastic on the furniture just for women like Kellyanne Conway. pic.twitter.com/oM7a9uu4MH — Terrell J. Starr (@Russian_Starr) 28 февраля 2017 г.

Впрочем, нашлись и те, кто не нашел в поведении Келлиэнн ничего предосудительного. Некоторые пользователи Сети вспомнили, что мебель в Белом доме и не такое "терпела".

.@jaydaronson Feet on the Oval Office desk is bipartisan. Feet on the couch is not. Very different cultural issue here. pic.twitter.com/FuwHspck5W — Terrell J. Starr (@Russian_Starr) 28 февраля 2017 г.

