Участники НКО поделились проблемами с Володиным

Спикер Госдумы пообщался с представителями социально-ориентированных некоммерческих организаций. Вячеслав Володин встретился с общественными активистами в рамках визита в Волгоградскую область. В ходе общения с представителями третьего сектора речь, в частности, шла о действующем профильном законодательстве и необходимых изменениях в нем.

Вопросы развития социально-ориентированных организаций третьего сектора и его обеспечение законодательной поддержки являются приоритетными для Госдумы. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе визита в Волгоград, в рамках которого он провел встречу с представителями местных НКО.

Спикер нижней палаты парламента отметил, что во время весенней сессии народные избранники намерены "в приоритетном порядке разобраться там, где нужно разобраться" и, в частности, обсудить вопросы организации работы представителей третьего сектора. Он напомнил, что в России 227 тысяч НКО, "большинство из них – организации социальной направленности".

В ходе общения с активистами Володин внимательно выслушал их и призвал рассказывать о проблемах действующего законодательства, "что не срабатывает, какие вопросы нам нужно посмотреть". "Для нас важно слышать ваше мнение, потому что вы занимаетесь непосредственно этим делом, вы решает важные вопросы", - подчеркнул он.





По словам представителей НКО, основные сложности – это "менталитет и осторожность" россиян, кадровые проблемы, "недостаточно результативное взаимодействие с органами власти". "Сегодня мы имеем не столько диалог, сколько монолог, и можно подумать, что каждая сторона дает задание другой стороне", – отметила глава Центра гражданского образования Инна Прихожан.

В ответ Вячеслав Володин еще раз заверил участников встречи в готовности депутатов реагировать на замечания с мест и корректировать мешающие работе НКО нормы. "Законодательство только сформировалось, – напомнил он. – Но при этом, если исходить даже из первых наработок, задействовано порядка 900 тысяч человек в сфере социально-ориентированных НКО, и где-то около 20 миллионов по России пользуются услугами этих социально ориентированных НКО".

Сегодняшний день спикер Госдумы проводит в Волгограде с рабочей поездкой. После приезда он сразу посетил Мамаев курган, где в день 74-й годовщины победы в Сталинградской битве возложил цветы к Вечному огню. Вместе с другими членами делегации Вячеслав Володин также отдал дань памяти защитникам Отечества у Малой братской могилы и возложил цветы к могиле маршала Василия Чуйкова.