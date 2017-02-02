На Москву надвигаются 20-градусные морозы

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Резкое похолодание в Москве наступит уже в понедельник, 6 февраля, передает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр. Ночные температуры опустятся до -15...-20 градусов, днем будет -12...-17. 7 и 8 февраля мороз усилится до -24 градусов.
Как пояснил глава метеорологического центра Роман Вильфанд, сейчас температура в столице близка к норме. Однако через три дня из северных регионов в европейскую часть страны придет антициклон.
"Именно он приведет к значительному понижению температуры, когда при малооблачном небе будет происходить выхолаживание земной поверхности и охлаждаться приземный воздух", – пояснил специалист. Из-за влияния антициклона практически на всей европейской территории России температура понизится на шесть-восемь градусов, а в некоторых регионах даже на девять-десять.
Вместе с тем в азиатской части страны, напротив, ожидается потепление. В Якутии на следующей неделе температура воздуха будет на 15-17 градусов выше нормы, а на Чукотке – на 25.
Однако "потепление" – понятие относительное, так как, судя по показателям термометра, в этих регионах все равно будет морозно. Так, в Якутии ожидается около -40 градусов ночью и -36 днем. "Это, можно сказать, зимняя жара в Якутии. А на Чукотке минимальные температуры будут в диапазоне -10...-12 градусов", – пояснил Вильфанд.
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