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Москвичи слягут из-за непогоды

Фото: GLOBAL LOOK press
В ближайшее время москвичей ждет аномальное потепление. По прогнозам синоптиков, резкие перепады температур отрицательно скажутся на самочувствии многих горожан.
прочитано 1271 раз

Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, 27 января в Москве заметно потеплеет. К вечеру будет до -10, а в выходные столбик термометра упадет почти до нулевой отметки.

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В воскресенье, 29 января, ожидается -1...-3, пишет "Российская газета". По словам синоптика, это на семь градусов выше климатической нормы. Вместе с потеплением в столицу придут снегопады. Кроме того, в ближайшие дни будет дуть северный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Резкий перепад температур может вызвать сильное недомогание, а потому лучше запастись лекарствами, предупредили врачи. В группе риска – маленькие дети, а также граждане с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

Гипертоникам понадобятся таблетки от головной боли и препараты, снижающие давление. А для людей с эмоциональными расстройствами такая погода чревата бессонницей и приступами тревоги – им стоит держать под рукой успокоительное.  

Автор: Светлана Сидорчук27 января 2017, 10:03

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