Религиозная организация Казахстана составила рекомендации для верующих
На "Марше женщин" она заявила, что думала о взрыве Белого дома
Москвичи слягут из-за непогоды
Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, 27 января в Москве заметно потеплеет. К вечеру будет до -10, а в выходные столбик термометра упадет почти до нулевой отметки.
В воскресенье, 29 января, ожидается -1...-3, пишет "Российская газета". По словам синоптика, это на семь градусов выше климатической нормы. Вместе с потеплением в столицу придут снегопады. Кроме того, в ближайшие дни будет дуть северный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Резкий перепад температур может вызвать сильное недомогание, а потому лучше запастись лекарствами, предупредили врачи. В группе риска – маленькие дети, а также граждане с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.
Гипертоникам понадобятся таблетки от головной боли и препараты, снижающие давление. А для людей с эмоциональными расстройствами такая погода чревата бессонницей и приступами тревоги – им стоит держать под рукой успокоительное.
"Первый канал" вызвал переполох изменениями
Экс-президента Украины обвинили в госизмене
Репортеры по татуировке опознали нового ухажера бывшей зазнобы Алексея
В Сети набирает популярность новая пародия на телеведущую