Пьяные милиционеры забили до смерти майора спецслужб

Моя милиция меня бережет… В 80-е годы эта строчка из стихотворения Владимира Маяковского настолько нивелировалась, что москвичи с опаской заходили в метро поздним вечером, особенно, если ехали подшофе с какой-нибудь вечеринки. Ходили слухи, что на конечных станциях свирепствуют милиционеры, выискивающие спящих и нетрезвых пассажиров для того, чтобы ограбить, а то и убить их.

Как это часто бывает, слухи родились не на пустом месте. В пятницу, 26 декабря 1980 года на станции метро "Ждановская" (ныне "Выхино") трое милиционеров забили до смерти сотрудника Комитета государственной безопасности. И если бы не статус задержанного подвыпившими оборотнями в погонах, они бы и дальше продолжили грабить и убивать пассажиров.

В этот день начальник секретариата КГБ СССР Вячеслав Афанасьев чувствовал себя неважно. Особенно обидно было то, что в этот день майору исполнилось 40 лет. Утром он съездил в ведомственную поликлинику, взял больничный и спокойно доехал бы домой, если бы не желание хоть как-то отпраздновать свой день рождения. И даже слова супруги не подействовали на него, а она предупреждала, что отмечать 40-летие в народе не принято.

Афанасьев заскочил к друзьям, выпил около 200 граммов водки и, взяв сумку с деликатесами – икрой, сырокопченой колбасой и парой бутылок недешевого алкоголя, поехал домой. То ли болезненное состояние, то ли спиртное подействовало на майора, но он заснул и проснулся на конечной остановке оттого, что его толкала в плечо дежурная по станции.

Дальше события развивались по сценарию, в котором Афанасьеву было дано несколько шансов остаться в живых, но видимо, в тот день его преследовал какой-то злой рок. Шатаясь больше спросонья, чем от выпитого, майор вышел из поезда и присел на скамейку. Это стало его первой ошибкой, ведь уйди он сразу же на противоположную платформу, все могло бы закончиться иначе.

Через несколько минут из служебного помещения вышли трое подвыпивших милиционеров: Николай Лобанов, Николай Рассохин и Александр Попов. Они по традиции отмечали окончание пятничного дежурства и сонный пассажир с торчащей из сумки палкой дефицитной колбасы оказался как нельзя кстати.

Взяв Афанасьева под руки, бравые стражи порядка повели его в комнату милиции. Его сопротивление и слова о том, что он сотрудник КГБ, нетрезвые милиционеры пресекли так, как обычно делали со всеми задержанными – дали майору в челюсть. Приведя Афанасьева в свою служебную комнату, они провели ревизию вещей майора и, обнаружив бутылку водки, коньяк и неплохую закуску, решили экспроприировать все это в свою пользу.

Вытолкав незадачливого пассажира за дверь, милиционеры продолжили пятничное веселье. Тут бы Афанасьеву сесть в поезд и спокойно уехать домой, но он банально заблудился. Коридоры внутренних помещений "Ждановской" стали для больного, подвыпившего, да к тому же избитого майора настоящим лабиринтом.

Проплутав по непонятным помещениям, Афанасьев вернулся к своим обидчикам, к этому моменту они уже были изрядно пьяны. После того, как он прокричал "Вы за это еще ответите", озверевшие милиционеры накинулись на майора и начали снова его избивать. Не рассчитав силы, стражи порядка изувечили Афанасьева до неузнаваемости. Пошарив по его карманам, они обнаружили удостоверение сотрудника КГБ и только после этого призадумались – что теперь с ним делать.

Самый простой способ – сдать пассажира в вытрезвитель. Но приехавшая на вызов бригада отказалась брать избитого окровавленного клиента, к тому же находившегося без сознания. Тогда милиционеры позвонили своему начальнику – майору Борису Барышеву. Ушлый майор посоветовал подчиненным положить Афанасьева в багажник милицейских "Жигулей", отвезти куда-нибудь подальше и обставить все так, как будто произошло разбойное нападение.

Несмотря на то, что милиционеры были пьяны, разум их, видимо еще не до конца затуманился и они предложили руководителю, чтобы он сам приехал на своей служебной "Волге" без опознавательных знаков и спецсигнала. На этой "Волге" в итоге и отвезли бездыханного и, как думали стражи порядка, уже мертвого, Афансасьева в Подмосковье. По дороге они, как Мальчик-с-пальчик зачем-то разбрасывали улики – удостоверение и личные вещи майора. Это и помогло раскрыть дерзкое преступление.

Утром 27 декабря в дежурной части КГБ раздался телефонный звонок: в 8:20 недалеко от дороги в аэропорт Быково без сознания, со следами тяжких телесных повреждений был найден офицер госбезопасности Афанасьев Вячеслав Васильевич 1941 года рождения. Личность пострадавшего установили по найденному в кармане больничному.

Узнав о чрезвычайном происшествии глава КГБ Юрий Андропов был взбешен. Кто мог поднять руку на сотрудника всемогущей спецслужбы СССР? Надежда на то, что сам Афанасьев сможет рассказать о том, что с ним произошло, не оправдалась: 1 января 1981 года он скончался, не приходя в сознание.

Чекисты восприняли гибель своего товарища как вызов. Следователи по минутам восстанавливали подробности рокового дня 26 декабря, нашли дежурную по станции, разбудившую Афанасьева, а она уже вывела на милиционеров, которые в тот день были на смене.

Лобанов, Рассохин и Попов путались в показаниях и отвечали невнятно. У одного из них была найдена записная книжка Афанасьева с фамилией, званием и служебными телефонами КГБ. В итоге все трое признались в том, что произошло на самом деле и рассказали о роли в этой истории своего начальника – майора Барышева.

Фактически преступление было раскрыто. Однако сведения о происшествии получал не только Андропов, но и министр внутренних дел Щелоков, который был настроен во что бы то ни стало замять громкое ЧП. Люди министра всячески мешали чекистам. Дошло до того, что руководителя следственной группы и членов его семьи охраняла группа спецназа КГБ СССР "Альфа".

Подозреваемых поместили не в обычный следственный изолятор МВД, а в "Лефортово" – изолятор, находившийся в ведении КГБ. Задержанные милиционеры раскололось по полной – оказалось, что на их счету более 40 преступлений против граждан.

Весь личный состав линейного отделения, в ведении которого находилась станция метро "Ждановская", был уволен полностью. Их судьбу разделили еще несколько сотен сотрудников других линейных отделов милиции по охране метрополитена.

21 июля 1982 года был оглашен приговор по делу милиционеров, убивших майора КГБ Вячеслава Афанасьева. Начальник отдела милиции по охране метрополитена Борис Барышев, старший инспектор Николай Рассохин, милиционеры Николай Лобанов и Александр Попов были приговорены к расстрелу.

Вслед за эти Генеральная прокуратура с подачи Юрия Андропова начала масштабную проверку во всех структурах московской милиции. За тяжкие преступления, а также их сокрытие были осуждены около ста сотрудников МВД. В структурах министерства началась масштабная чистка, затронувшая тысячи человек.