Американец использовал мировых звезд ради своей страсти

Житель США Конор сделал самое романтичное предложение руки и сердца своей возлюбленной Камилле. Их отношения развивались на протяжении почти шесть лет.

К важному событию парень подошел небанально. В голову ему пришла интересная и дерзкая идея. Для осуществления задуманного он обратился за помощью в развлекательную компанию Netflix.

Конор записал видеоролик вместе с Дрю Берримор и Тимоти Олифантом, звездами сериала "Диета из Санта-Клариты". Камилле же он сказал, что их будут снимать для реалити-шоу, в котором они должны сидеть и смотреть программы Netflix.

В назначенное время влюбленные удобно расположились перед телевизором. На экране знаменитые актеры делились секретами счастливого брака, а затем в кадр бесцеремонно влез Конор.

He wanted to propose using Netflix. So we called in a few friends. pic.twitter.com/LvkVIeymfd — Netflix "Mariah Carey's Merriest Christmas" US (@netflix) 18 декабря 2017 г.

"Я хочу задать вопрос своей девушке. Во-первых, Камилла, сюрприз! Во-вторых, у меня есть вопрос, но лучше я дам возможность реальному мне задать его", – сказал парень. Тут-то сидящий на диване Конор и попросил свою девушку выйти за него замуж. Разумеется, от такого оригинального предложения она не смогла отказаться.

Необычные предложения руки и сердца делают и россияне. Так, летом 2015 года житель Улан-Удэ привел свою возлюбленную с закрытыми глазами на Театральную площадь возле театра оперы и балета и усадил за столик с шампанским. Когда она открыла глаза, то увидела танцевальный флешмоб. Потрясенная девушка согласилась выйти замуж за жениха.