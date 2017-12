Американец использовал мировых звезд ради своей страсти

К важному событию парень подошел небанально. В голову ему пришла интересная и дерзкая идея. Для осуществления задуманного он обратился за помощью в развлекательную компанию Netflix.

Конор записал видеоролик вместе с Дрю Берримор и Тимоти Олифантом, звездами сериала "Диета из Санта-Клариты". Камилле же он сказал, что их будут снимать для реалити-шоу, в котором они должны сидеть и смотреть программы Netflix.

В назначенное время влюбленные удобно расположились перед телевизором. На экране знаменитые актеры делились секретами счастливого брака, а затем в кадр бесцеремонно влез Конор.

He wanted to propose using Netflix. So we called in a few friends. pic.twitter.com/LvkVIeymfd