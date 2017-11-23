Председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса вызвали на допрос по делу экс-главы госкорпорации Леонида Меламеда. Чубайс выступит свидетелем со стороны обвинения, передает НСН.

По предварительным данным, допрос назначен на 24 ноября. Уголовное дело в отношении Меламеда было возбуждено в июле 2015 года. Он обвиняется в растрате 220 миллионов рублей.