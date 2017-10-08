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Общество

Актер Пашинин обругал приютившую его украинскую армию

Анатолий Пашинин. Кадр из сериала "Грозовые ворота"
Актер Анатолий Пашинин, уехавший на Украину, чтобы принять участие в силовой операции Киева против жителей Донбасса, поделился своими наблюдениями об украинской армии. Он отметил. что в добровольческих батальонах обстановка лучше, чем в вооруженных силах страны, которые превращаются в "крепостную советскую армию".
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Уехавший на Украину Анатолий Пашинин продолжает раздавать интервью местным изданиям, в которых рассказывает не только о своих взглядах на жизнь, но и делится наблюдениями о происходящем на Украине. Порой он позволяет себе делать весьма острые заявления.

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Так, несмотря на то, что главной целью переезда российского актера на Украину, было участие в военной операции на стороне подчиненных Киеву сил. он весьма скептически относится к ВСУ и, по собственному признанию, ни за что не вступит в их ряды, даже если на него будет оказываться давление.

Вооруженные силы Украины, по его словам в интервью "Обозревателю", превращаются в "крепостную советскую армию". "И дело не в форме, хоть наряди ты их в золотые галуны и ботфорты. Вы посмотрите на наше командование", – подчеркнул Анатолий Пашинин.

Сам он предпочитает воевать в рядах добровольческого батальона. "Я нежный цветочек. Мне нужны определенные условия, чтобы я мог наслаждаться жизнью, и это точно не ВСУ. Это должны быть добровольцы", – объяснял ранее он свою позицию.

Напомним, Анатолий Пашинин снялся в нескольких российских сериалах и фильмах – "Адмирал", "Мы из будущего", "Грозовые ворота". Теперь он воюет в Донбассе на стороне украинской армии, а сообщения о его гибели появляются чуть ли не ежедневно.  

Автор: Геннадий Куприянов8 октября 2017, 14:28

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