"Золотой голос" России убит за кулисами

В начале октября 1991 года СССР потрясло убийство известного певца Игоря Талькова. Трагедия произошла в санкт-петербургском Дворце спорта "Юбилейный", где музыкант должен был выступить вместе со своим коллективом "Спасательный круг". До сих пор убийство "золотого голоса" России, как тогда называли Талькова, остается нераскрытым, а те, кто мог знать об этом правду, так и не пожелали пролить на нее свет.

Последний год существования СССР выдался напряженным для Игоря Талькова. Помимо плотного концертного графика, у певца начались проблемы личного характера. Жена музыканта Татьяна вспоминала, что незадолго до убийства ее муж будто бы предчувствовал надвигающуюся беду. Он обращался в правоохранительные органы с просьбой предоставить ему профессионального телохранителя с огнестрельным оружием. Кроме того, для нужд самообороны Тальков в начале 1991 года приобрел газовый пистолет.

Примерно в то же время певец стал плотно сотрудничать с продюсером Валерием Шляфманом. Он стал коммерческим директором музыканта. Знакомые Талькова отмечали, что с приходом Шляфмана в коллективе начали вспыхивать конфликты, разрешать которые приходилось певцу. Татьяна Талькова позже неоднократно отмечала, что исполнительный продюсер ее супруга сам провоцировал склоки с целью создания небезопасных ситуаций вокруг музыканта.

Одна из таких острых ситуаций произошла незадолго до октября 1991 года. Талькову пришлось уволить своего водителя, который пытался вмешиваться в управленческие процессы, не обладая ни соответствующими профессиональными навыками, ни должными моральными качествами. "Стал быстро перемещаться на административную работу, со Шляфманом", - вспоминала Татьяна Талькова.

По словам женщины, теперь уже бывший водитель стал угрожать ее супругу. Она рассказывала, что за пару дней до убийства у певца состоялся телефонный разговор с неким мужчиной. "Вы мне угрожаете? Хорошо. Объявляете войну? Я принимаю ее. Посмотрим, кто выйдет победителем", - вспоминала Татьяна Талькова слова своего супруга.

О том, что известному музыканту угрожали говорил и его сын Игорь Тальков-младший. По его словам, незадолго до трагедии музыкант с кем-то сильно ругался по телефону. Тальков-старший якобы просил неизвестного больше его не беспокоить и добавлял, что жить ему и так осталось не больше месяца.





Вечером 5 октября 1991 года Тальков поездом выехал в Санкт-Петербург. На следующий день он должен был выступать в Дворце сорта "Юбилейный" на сборном концерте звезд тогдашней эстрады. Но вновь выйти на сцену певцу было не суждено.

Уже по прибытии звезд в "Юбилейный" разгорелся конфликт из-за очередности выступления. В соответствии с программой концерта, последним должен был выйти на сцену Олег Газманов. Перед ним Тальков, а за ним Азиза. Стоит отметить, что выступать последним считается в шоу-бизнесе наиболее престижным.

С таким порядком был не согласен Игорь Малахов - телохранитель и по совместительству возлюбленный Азизы. Он угрозами заставил администрацию Дворца спорта поменять очередность выступления, объясняя это тем, что певица не успевала подготовиться к выходу на сцену.

Тальков спокойно согласился на "рокировку". А вот его коммерческий директор воспринял ситуацию иначе. Шляфман решил лично разобраться в произошедшем. Он узнал, что замену инициировал Малахов, после чего пошел поговорить с ним с глазу на глаз.

Здесь необходимо сказать пару слов о самом Малахове. В начале 90-х он был довольно известным в столице криминальным авторитетом. Состоял в группировке "мазуткинских", располагавшейся в районе Марьиной рощи и ВДНХ. Малахов увлекался кикбоксингом, был чемпионом Сибири по этому виду единоборств.





Вместе с тем природа одарила его музыкальным слухом и артистизмом. Он окончил музучилище, поступил в театральный, где учился на одном курсе с актрисой Ольгой Кабо. Кроме того, криминальный авторитет дружил с известным тогда певцом Евгением Белоусовым и продюсером Юрием Айзеншписом.

Разговор с Малаховым у Шляфмана сразу не задался. "Мазуткинский" обозвал его "васьком", после чего Шляфман вернулся в гримерку Талькова, где поведал певцу о ситуации. Вскоре в гримерке объявился и сам Малахов, который продолжал вести себя агрессивно и вызывающе. По свидетельству очевидцев, он был изрядно пьян.

В итоге охранникам Талькова пришлось вывести возмутителя спокойствия в коридор. Там Малахов начал угрожать им находившимся при нем револьвером системы Нагана. Однако по словам костюмерши Талькова Марии Берковой, оружие возлюбленный Азизы достал лишь тогда, когда выбежавший из гримерки Шляфман бросил в его адрес некое оскорбительное слово.

В коридоре Малахов наставил револьвер на телохранителей. Тальков же взял свой газовый пистолет и вышел из гримерки. В коридоре он сделал несколько выстрелов, однако желаемого эффекта они не дали из-за неисправности патронов.

Воспользовавшись моментом, охранники набросились на Малахова и сбили его с ног. Тот до момента падения успел сделать два выстрела из своего револьвера. Одна пуля ушла в пол, другая в ящик из-под аппаратуры. Тальков также набросился на уже лежавшего Малахова и ударил его несколько раз по голове. По словам очевидцев потасовки, оружие было выбито из рук криминального авторитета.

После этого неожиданно произошел третий выстрел, который стал смертельным для Талькова. Как говорила все та же Мария Беркова, видевшая драку собственными глазами, его сделал Шляфман, который подобрал выпавший из рук Малахова револьвер. До этого он якобы крикнул: "Всем стоять", а затем нажал на курок.

Тальков произнес: "Как больно", прошел несколько метров и упал. Через считанные минуты певец умер не приходя в сознание.

Впрочем, его телохранители позднее заявляли, что не видели кто выстрелил в Талькова. В свою очередь, бывшая танцовщица "Спасательного круга" Елена Кондаурова в 2011 году заявила, что когда огнестрельное оружие попало в руки Шляфмана, в нем уже не было патронов. По другим показаниям, стрелявшим был все-таки Малахов.

Следователи установили, что с того ракурса, с которого был произведен выстрел, мог стрелять только Шляфман. Однако опросить бывшего коммерческого директора певца правоохранители не успели: он поспешно выехал в Израиль. Из-за спутанности показаний сделать запрос на его экстрадицию было невозможно. Кроме того, у следствия отсутствовало орудие преступления.

По словам бывшего работника МУРа, подполковника Сергея Валерьева, Талькова убил Малахов. В своем интервью для "КП" он отмечал, что авторитет сделал три-четыре выстрела, и одна из пуль угодила в певца. Затем пистолет сунули в руки Шляфману. Сам Малахов смог уйти через зал, а револьвер Шляфман принес Азизе. Она позже и передала его своему возлюбленному, который выбросил "ствол" в Фонтанку.

Необходимых улик против Малахова у следствия не было. Криминальный авторитет получил лишь три года условно за незаконное хранение оружия. После трагедии в "Юбилейном" Малахов "залег на дно" на своей даче в Подмосковье.

Знавшие его люди рассказывали, что он начал много пить. С Азизой они вскоре расстались. Неизвестно, что было на душе у тогда уже бывшего криминального авторитета. Его бросало из стороны в сторону: то он ударяется в религию и становится послушником Псково-Печерского монастыря, то увлекается язычеством и с головой уходит в мистику. Малахова не стало в прошлом году. Свои тайны он унес в могилу.

До сих пор, спустя 26 лет после трагедии, дело об убийстве Талькова не раскрыто. В то же время журналисты и простые обыватели не устают предпринимать свои собственные расследования.

Многие полагают, что "золотого голоса" России могли убить из-за его творчества. Мол, слишком горячие и острые темы он поднимал в своих композициях, что не нравилось некоторым высокопоставленным лицам той эпохи. Другие отмечают, что у музыканта было слишком много врагов, в том числе личных.

Как бы то ни было, но пока дело об убийстве Игоря Талькова не закрыто. Быть может, в будущем мы еще узнаем всю правду об этой трагедии.