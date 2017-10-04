Актер Пашинин проболтался о секретной операции

Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе в рядах добровольческой армии Украины, случайно рассказал о секретной операции, в которой участвует. Артист признался, что раньше привыкал "к нулю".

"Мои обязанности в батальоне? Действительно, я все не могу сказать. Сейчас я принимаю участие в разработке операции, которая секретна, как не знаю что", — заявил Пашинин в интервью интернет-изданию "Обозреватель".



Актер подчеркнул, что это первая серьезная его операция в составе армии Киева. "До этого я стоял на позициях и привыкал к "нулю". Что такое быть под обстрелами, что такое ДРГ, что такое перемещение…" – уточнил он.

По словам Пашинина, он до сих пор получает предложения о съемках от российских режиссеров. "Знаете, я не рассматриваю, не открываю даже эти письма – они у меня все в неоткрытых. Там уже достаточное количество сценариев, многие из этих фильмов вышли", – признался он.

По словам актера, после прочтения хорошего сценария ему становится очень тяжело. "Просто потом думаешь: "Блин, это как хорошая книга..." Ходишь под впечатлением", – добавил Пашинин.

Напомним, Анатолий Пашинин снялся в нескольких российских сериалах и фильмах – "Адмирал", "Мы из будущего", "Грозовые ворота". Теперь он воюет в Донбассе на стороне украинской армии, а сообщения о его гибели появляются чуть ли не ежедневно.

