Актер Пашинин объяснил уход в добровольцы ВСУ: Я нежный цветочек

Российский актер Анатолий Пашинин рассказал о причине вступления в украинскую армию добровольцев. По словам звезды сериала "Грозовые ворота", ему нужны определенные условия для того, чтобы радоваться жизни.

"Я нежный цветочек. Мне нужны определенные условия, чтобы я мог наслаждаться жизнью, и это точно не ВСУ. Это должны быть добровольцы", – признался Пашинин, объясняя свой уход в украинскую армию.

По словам актера, в добровольческих войсках "в кого ни плюнь, попадешь в человека". Кроме того, Пашинина привлекает в армии сама атмосфера, которая "позволяет собраться", передает Life.ru.

Актер рассказал и о том, как повлияла его популярность на отношения с другими бойцами. "В нашем боевом батальоне меня по блату, за красивые глазки, так сказать, кинули на ноль. А так, конечно, надо себя проявить, чтобы тебя туда взяли", – признался Пашинин. По словам артиста, с передовой бойцы не хотят возвращаться.

Напомним, Анатолий Пашинин снялся в нескольких российских сериалах и фильмах – "Адмирал", "Мы из будущего", "Грозовые ворота". Теперь он воюет в Донбассе на стороне украинской армии, а сообщения о его гибели появляются чуть ли не ежедневно.