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Захарова назначила награду за насмешки над Борисом Джонсоном

Борис Джонсон. Фото: GLOBAL LOOK press\Albin Lohr-Jones
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание на статью, вышедшую в британской прессе. В ней говорится, что глава британского внешнеполитического ведомства буквально пришел в ярость, узнав, что приглашение на торжественный вечер в Палате общин получила и Мария Захарова. В связи с этим она объявила конкурс карикатур на эту тему.
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Информация о выходе министра иностранных дел Бориса Джонсона из душевного равновесия появилась в выпуске выходного дня издания The Daily Mail – The Mail On Sunday. "Газета целую полосу посвятила этой животрепещущей теме", – на своей странице в Facebook написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Впрочем, приглашением она так и не воспользовалась, однако реакция на саму отправку показалась дипломату удивительной. "Нелепые они, конечно: Лондон давно стал прибежищем всякой нечисти, вроде недобитых террористов, беглых олигархов и проворовавшихся чиновников. А тут отправленное приглашение возмутило. Демократия, одним словом", – отметила Мария Захарова.

В связи с произошедшим она объявила у себя в комментариях конкурс карикатур на тему "Борис Джонсон пришел в ярость из-за направления приглашения Марии Захаровой на торжественный вечер в Палату общин". Победителю обещан приз.

Реакция пользователей Сети не заставила себя ждать. Кто-то решил воспользоваться классической формой агитационного плаката.

Фото: facebook.com

Другие воспользовались жанром четырехкадрового комикса, также успевшего стать настоящей классикой в Сети.

Фото: facebook.com

Кто-то пошел еще дальше и вспомнил о существовании демотиваторов.

Фото: facebook.com

Не забыли участники конкурса и про шаржи, сделав Марию Захарову и Бориса Джонсона героями фильма ужасов "Сияние".

Фото: facebook.com

Нашлись и сторонники тонкого политического юмора. Один из конкурсантов предположил, что ярость Бориса Джонсона вызвана страхом, что прибывшая в Лондон Мария Захарова мгновенно завербует всю власть королевства и превратит британский парламент в филиал Министерства иностранных дел России. Ну а начать можно с реставрации шпиля Биг-Бэна, как это уже делается со зданием МИДа.

Фото: facebook.com

Отметим, главе британского внешнеполитического ведомства не привыкать к карикатурам и шутливым изображениям. Более того, сами британцы не только рисуют Бориса Джонсона, но и делают по его образу чучела, которые затем сжигают в "Ночь Гая Фокса" вместе с изображением другихз политических деятелей и самого виновника торжества.

Фото: GLOBAL LOOK press\Rob Pinney

Автор: Геннадий Куприянов30 января 2017, 09:23
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Яркие наряды Марии Захаровой

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