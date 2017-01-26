Похудевший депутат Рады обиделся на российскую прессу

Украинский депутат Антон Геращенко высказал претензии к российским журналистам. По мнению народного избранника, СМИ используют обидные для него фотографии, на которых он выглядит чрезмерно полным.

Депутат и по совместительству член коллегии МВД Украины Антон Геращенко обвинил российских журналистов в том, что они сознательно используют в своих материалах его фотографии до похудения. Народный избранник признался, что бороться с лишним весом он начал давно, за последние месяцы Геращенко сбросил около 50 килограммов и сейчас его вес приближается к 110 килограммам. Между тем в российском сегменте Сети ему постоянно приходится натыкаться на старые фотографии, сделанные около года назад.

Парламентарий добавил, что для сброса веса изменил образ жизни: стал меньше есть. "На спортзал, к сожалению, времени нет", – приводит слова Геращенко Lenta.ru.

Антон Геращенко – один из самых одиозных и националистически настроенных украинских политиков. Скандальный сайт "Миротворец" – его детище. Этот ресурс выкладывает в свободный доступ данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".

Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных республик на юго-востоке Украины, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович тогда назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".

Действия владельцев сайта не раз критиковали и в Москве: официальный представитель МИДа Мария Захарова заявляла, что он нацелен на разжигание ненависти и травлю журналистов на Украине и за ее пределами.