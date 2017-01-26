В США признают превосходство российской военной техники
В России начались летные испытания новой машины
Путин исполнил мечту дочки Захаровой
"Пару месяцев назад пришла домой поздно. Очень поздно. Уставшая ждать меня дочка задала вопрос века: "А тебе Путин руку жал?" "Нет", – ответила я. "А я думала, что жал", – разочарованно ответила Марьяна Андревна", – написала Захарова у себя в Facebook.
Пост дипломат сопроводила снимком, на котором Владимир Путин торжественно вручает ей орден Дружбы. Как шутливо заметила Захарова, теперь ей будет о чем поговорить с ребенком.
По-видимому, официальный представитель МИДа имела ввиду, что наконец-то мечта Марьяны сбылась и ее матери наконец-то пожал руку президент России. "И пусть только попробует еще раз суп не доесть", – добавила дипломат.
Напомним, 26 января в Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин вручил государственные награды 30 россиянам за заслуги в различных сферах. Так, звезды Героя России был удостоен летчик-испытатель первого класса Валерий Поташов, ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени – советник главы РЖД Геннадий Фадеев.
Актеру Василию Ливанову вручили орден Почета. Когда он шел по залу за наградой, заиграла знаменитая музыкальная композиция из культового советского сериала "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Также в числе награжденных оказались бессменный ведущий КВН Александр Масляков и журналист, репортер телеканала "Россия" Евгений Поддубный.
Юморист сравнил певицу с актером Зельдиным
Водитель такси вытолкнул из салона женщину с малолетним ребенком
Открытое письмо продюсера об участии в программе "Пусть говорят"
В окружении Порошенко рассчитывают на успех задуманного