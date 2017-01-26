Путин исполнил мечту дочки Захаровой

Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала получение госнаграды от Владимира Путина. По словам дипломата, дочь очень ждала момента, когда президент России пожмет ей руку.

"Пару месяцев назад пришла домой поздно. Очень поздно. Уставшая ждать меня дочка задала вопрос века: "А тебе Путин руку жал?" "Нет", – ответила я. "А я думала, что жал", – разочарованно ответила Марьяна Андревна", – написала Захарова у себя в Facebook.

Пост дипломат сопроводила снимком, на котором Владимир Путин торжественно вручает ей орден Дружбы. Как шутливо заметила Захарова, теперь ей будет о чем поговорить с ребенком.

По-видимому, официальный представитель МИДа имела ввиду, что наконец-то мечта Марьяны сбылась и ее матери наконец-то пожал руку президент России. "И пусть только попробует еще раз суп не доесть", – добавила дипломат.

Напомним, 26 января в Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин вручил государственные награды 30 россиянам за заслуги в различных сферах. Так, звезды Героя России был удостоен летчик-испытатель первого класса Валерий Поташов, ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени – советник главы РЖД Геннадий Фадеев.

Актеру Василию Ливанову вручили орден Почета. Когда он шел по залу за наградой, заиграла знаменитая музыкальная композиция из культового советского сериала "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Также в числе награжденных оказались бессменный ведущий КВН Александр Масляков и журналист, репортер телеканала "Россия" Евгений Поддубный.