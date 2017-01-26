Минобороны России отказалось от эскорт-услуг Британии

Провокационными заявлениями и нападками на российские военные силы военные чиновники пытаются отвлечь внимание общественности от своей вотчины – состояния королевского военно-морского флота, считают в Министерстве обороны России. Российские корабли ни в каком иностранном сопровождении не нуждаются, добавили в ведомстве.

"Мы обратили внимание на заявление главы военного ведомства Великобритании Майкла Фэллона в отношении российской авианесущей корабельной группы, которая проходит через Ла-Манш, возвращаясь домой, после успешного выполнения боевой задачи", – рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Отметим, ранее британский военный чиновник назвал авианосец "Адмирал Кузнецов" "кораблем позора" и обвинил его в причинении страданий сирийскому народу.

В российском военном ведомстве выразили уверенность, что целью подобных заявлений и сопутствующее шоу с эскорт-сопровождением кораблей является отвлечение внимания британцев от реального состояния флота Великобритании. "Замечу, что, во-первых – российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются, фарватер и курс – знают. И, во-вторых, рекомендовали бы господину Фэллону больше внимания уделять британскому флоту, тем более, что для этого, как недавно отмечала та же английская пресса, есть все основания", – подчеркнул Игорь Конашенков.

Британский министр обороны назвал авианосец «Адмирал Кузнецов» кораблем позора.

Понятно. pic.twitter.com/QkJ3BwTkyq — Голос Мордора (@spacelordrock) 25 января 2017 г.

Так, ранее в прессе Великобритании появилась информация о неудачном запуске баллистической ракеты с подводной лодки. Также большой резонанс вызвали сообщения о больших тратах на все операции королевского флота, в том числе и по сопровождению российской эскадры. При этом эффективность расходования средств до сих пор остается под большим вопросом.