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Великобритания натравила истребители на "Адмирала Кузнецова"
На записи видны тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", а также атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Помимо воздушного эскорта, представленного одноместными и двухместными самолетами типа Typhoon 29-й истребительной экскадрильи, на море группу российских кораблей сопровождал британский фрегат "Сент-Олбанс", сообщает Lenta.ru. Проход "Адмирала Кузнецова" и "Петра Великого" через Ла-Манш состоялся днем 24 января. Оба корабля направляются в порт постоянной приписки Мурманск после выполнения боевой задачи по борьбе с терроризмом в Сирии.
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