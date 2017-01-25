Великобритания натравила истребители на "Адмирала Кузнецова"

Летчики Королевских военно-воздушных сил Великобритании сняли с воздуха сопровождение российской авианосной морской группировки во время ее прохода черезпролив Ла-Манш. Соответствующий ролик был опубликован таблоидом Daily Mail.

На записи видны тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", а также атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Помимо воздушного эскорта, представленного одноместными и двухместными самолетами типа Typhoon 29-й истребительной экскадрильи, на море группу российских кораблей сопровождал британский фрегат "Сент-Олбанс", сообщает Lenta.ru. Проход "Адмирала Кузнецова" и "Петра Великого" через Ла-Манш состоялся днем 24 января. Оба корабля направляются в порт постоянной приписки Мурманск после выполнения боевой задачи по борьбе с терроризмом в Сирии.



