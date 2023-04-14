Жена в гневе: Свалившаяся с неба молодуха ухаживает за тяжелобольным Костомаровым

Кто навещает Романа Костомарова?

С января олимпийский чемпион находится в больнице. Близкие фигуриста предпочли не комментировать его состояние. А в прессе то и дело появляются страшные новости. Писали, что Роман Костомаров якобы впал в кому, лишился конечностей, перенес не один инфаркт, а его органы стали отказывать.

Пока друзья звезды продолжают утаивать подробности лечения, объявилась молодая фигуристка Евгения Медведева – так сказать, свалилась с неба. Она решила приоткрыть завесу тайны на некоторые вещи, связанные с нахождением тяжелобольного коллеги в больнице. По ее словам, олимпийского чемпиона в основном навещают дети и жена, а вот друзья не ходят.

Она пояснила, что Роман Костомаров вряд ли сейчас нуждается в их компании. Однако это не значит, что они не помогают другу. Евгения Медведева и другие близкие люди все равно ухаживают за Романом Костомаровым.

"Мы стараемся максимально ему помочь, лично, коллективно", – рассказала Евгения Медведева.

Журналисты также спросили у нее о психологическом состоянии спортсмена, но ответа не получили. Чемпионка мира пояснила, что жена и другие родственники будут в гневе, если начнутся публичные комментарии о здоровье звезды, передает RT.

"Я знаю, что близкие не совсем любят, когда кто-то позволяет себе ответить или сказать", – отметила коллега Романа Костомарова.