Подавший иск против газеты принц Гарри не смог ответить на простые вопросы в суде

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Четверг 8 июня

08:40"Ждала три года": Костенко купила просторную квартиру без участия Тарасова 08:20Подавший иск против газеты принц Гарри не смог ответить на простые вопросы в суде 08:00Ветврач рассказал об обработке животных от насекомых 06:15Доктор Мясников дал советы по улучшению самочувствия в плохую погоду 04:41Важный совет: эксперт предостерегла всех, кто хочет отомстить бывшим 02:07Жена Шварценеггера узнала о рожденном домработницей сыне 00:13Бросившая спорт Загитова с лопатой шокировала образом дачницы 21:30"Больше я таких не видела": Алферова с нежностью вспомнила покойного Абдулова 21:10Сына не пускают к госпитализированному Панфилову с инсультом: названа причина 20:38"Я не хотел на роды": Топалов про молящую о клизме Тодоренко во время схваток 20:15Сладкий сюрприз: три слитка золота россиянка замаскировала под шоколад 19:59Лидии Федосеевой-Шукшиной стало хуже после инфаркта: подробности 19:19Фото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети: личность установлена 18:30Долго скрывала: звезда сериала "Кухня" объявила о беременности 18:10Драка и изнасилование в Подмосковье: подозреваемые задержаны 18:03Скончался соавтор программы "Спокойной ночи, малыши!" Меерзон 17:36Борющаяся с раком Донцова наказала подруге выйти замуж за ее супруга 16:40Айза осудила Славу за нетрезвый вид на видео 16:2056-летняя Литвинова оголилась для модной съемки 16:00Гоген Солнцев защитился от магии бывшей жены татуировкой с глазом Пугачевой 15:40Резко помолодевшая Орбакайте изменилась до неузнаваемости 15:20Орлова показала общение с новорожденной дочерью на видео 15:00"Нацелены на это": стилист рассказал о скандальных образах Бузовой 14:40Певица Валерия восхитила поклонников теплыми отношениями с бывшей женой Пригожина 14:2092-летний Иван Краско прокомментировал близкие отношения с 28-летней помощницей 14:00Недавно родившая жена Прилучного показала лицо без фильтров и макияжа 14:00Округлившаяся Бузова опровергла новости о своей беременности 14:00Бытовые проблемы заставили Бородину задуматься о переезде из частного дома в город 13:40СМИ: Пугачева может вернуться в Россию из-за будущего детей 13:20Лучшие новостройки Москвы у парков 13:00"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая 12:40В России хотят лицензировать деятельность риелторов 12:20Весь в долгах: объявившего себя наследником Зайцева ищут приставы 12:00Состояние госпитализированной с подозрением на инсульт Федосеевой-Шукшиной изменилось 11:40Поплавская встала на защиту Костомарова после резких высказываний известной певицы 11:20Почему важно зарегистрировать право собственности на частный дом 11:00Какая перепланировка запрещена в квартирах 10:40Мамаева перенесла операцию из-за сместившегося импланта 10:20Щедрый Киркоров, наказ Королевой и двойной праздник Левкина: свадьба Гусевой потрясла размахом 10:00Инъекции, похудение и не только: эксперт рассказала о преображении российских звезд 09:58"Вид обалдеть": певица Слава показала новую квартиру 09:25В России подешевела аренда квартир 09:07Любовь Успенская озвучила причину частых походов к врачу 08:58Асмус показала поцелуи с новым возлюбленным 08:40"Детский сад": Россияне посмеялись над актерскими способностями Волочковой 08:20Только 8% квартир продается в готовых ЖК 08:00МЧС предупредило россиян о правилах безопасности на воде 06:077 правил грамотной организации рабочего пространства 04:28Проточный или накопительный: плюсы и минусы водонагревателей 02:21Чем опасен не вынесенный вовремя мусор
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Подавший иск против газеты принц Гарри не смог ответить на простые вопросы в суде

Подавший иск против газеты принц Гарри не смог ответить на простые вопросы в суде
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В Великобритании активно следят за судебным процессом с участием принца Гарри.

В прессе судебный процесс уже назвали историческим. Напомним, что сын принцессы Дианы и короля Карла III сам подал иск против издателей известной газеты. Принц Гарри обвиняет таблоид в незаконном сборе сведений о людях – как публичных, так и непубличных.

Вот только на первое слушание супруг Меган Маркл не приехал, даже не предоставив достойное объяснение своего отсутствия. На втором заседании наследник Карла III все же появился, но, как пишут британские СМИ, опозорился. Журналисты сообщают, что член монаршей семьи не мог ответить на простые вопросы.

Приехал в суд принц Гарри, по данным таблоидов, в очень хорошем настроении, но постепенно позитивный настрой стал угасать. А произошло это, когда адвокат газеты Эндрю Грин стал задавать вопросы. По данным СМИ, они были не сложными и касались его обвинений. Муж Меган Маркл даже не смог привести аргументы, почему он уверен, что статьи о нем были основаны на незаконной прослушке его телефона.

На большую часть вопросов член монаршей семьи отвечал, что не знает, не уверен или не может вспомнить. А когда его просили предъявить те самые статьи, которыми он был не доволен, сын принцессы Дианы не мог их найти в коробке документов, принесенных его юристами. В общем, суд, который был организован по инициативе принца Гарри, стал для него провалом.

8 июня 2023, 08:20
Принц Гарри. Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Daily Mail✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Из заурядной простушки в жену принца Гарри: как изменилась Меган Маркл

Меган Маркл в детстве. Фото: Inside Edition/Ferrari/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл в детстве. Фото: Inside Edition/Ferrari/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл в детстве. Фото: Inside Edition/Ferrari/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл. Фото: Rota/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

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