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Вторник 6 июня

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"Отношения у них сложные": Блогер высказался о проблемах в браке Седоковой

"Отношения у них сложные": Блогер высказался о проблемах в браке Седоковой
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Анна Седокова и Янис Тимма спровоцировали разговоры о неурядицах в их семье.

Поклонники всерьез забеспокоились о браке экс-солистки "ВИА Гры", потому что, судя по соцсетям, происходит там что-то странное. Сначала супруг певицы Янис Тимма на своей странице опубликовал неоднозначный пост, в котором написал о том, что пережил самые ужасные часы в своей жизни. Анна Седокова добавила его публикацию в свой профиль и ответила, что чувствует то же самое.

Позже артистку сняли в одном из заведений, где она в провокационном мини танцевала с таинственным мужчиной. Баскетболист в это время, судя по его фотографии в соцсетях, сидел с сыном жены. Пара никак не комментирует происходящее в их семье, зато высказываются на этот счет другие знаменитости. На этот раз проблемы в браке звезды обсудил светский сплетник Антон Суворкин.

Блогер описал ситуацию так: "Отношения у них очень сложные". Подробностей он пока не выяснил. Впрочем, его, как оказалось, интересует другой вопрос. Сплетник не понимает, что же держит в этом браке молодого красивого Яниса Тимму: мол, Анна Седокова уже стареет, ее известность падает, а живет она, благодаря "подушке" былой славы.

Далее он привел слова одного из своих источников, предположившего, почему баскетболист не уходит от певицы.

"Мальчик-истерик. Нашел себе опекающую теплую мамочку, с безотказной груди которой можно всегда приложиться", – привел мнение "пташки" о браке Анны Седоковой блогер.

6 июня 2023, 11:20
Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
YouTube-канал Anton S Live• Требует проверки

Фоторепортаж

Седокова в пуховике выступила на самой высокой точке Европы

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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