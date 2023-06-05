Разбитое сердце, болезнь и надежда: Брыльска отмечает 82-летие

54-летняя Буланова вышла замуж Тесты Галкин* остался иноагентом по решению суда Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Понедельник 5 июня

06:02Разбитое сердце, болезнь и надежда: Брыльска отмечает 82-летие 04:18"Ей нужна помощь": что держит Пугачеву в России? 02:10Lila Arabic x Munterra: ближневосточная кухня обосновалась на московской крыше 00:02Нумеролог предсказал Екатерине Климовой важное знакомство 22:03Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров 20:15Рецепт Михаила Ефремова: гречка с грибами 18:14Дмитрий Дибров рассказал, почему не смотрит шоу Ксении Собчак 17:41В Сеть попало еще одно видео Панина с собакой 16:24В Сеть утекли реальные кадры с выступления Максима Галкина* 15:29Тодоренко и Топалов заговорили о разводе 14:52Дженнифер Энистон поделилась болью из-за потери любимого 14:24Певица Слава осудила поступок Ксении Собчак: Трусость – самое подлейшее 13:49Виторган задолжал миллионы из-за роскошной жизни в Москве 13:15Стилист Лисовец негативно высказался о россиянах после путешествия в поезде 12:13"Жертва американской пропаганды": политик Роман Худяков высказался о Марии Машковой 11:55Артур Смольянинов*: как бывший актер бросил детей и сбежал за границу 10:43Наташа Королева откровенно поделилась переживаниями из-за развода 08:00Выпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой 06:07Рак, развод и жизнь сначала: Анджелине Джоли исполнилось 48 04:05"Устроила танцы на костях": Пугачеву призвали выйти на дискуссию 02:17Дружба теленка с лошадью умилила Сеть (видео) 00:01Троица: приметы и традиции в светлый праздник 4 июня 22:04Наша Таня громко плачет: 5 причин полюбить жену Петросяна 21:00Телезрители обрушились с критикой на шоу "Голос" из-за победы протеже Полины Гагариной 20:08Виторган дал секретный рецепт жареной картошки: Любимое блюдо 18:00На грани развода: Анна Седокова не может найти с мужем общий язык 17:00Одинокая жизнь: как проводила последние дни Елизавета II перед кончиной 16:43Наташа Королева рассказала о первом гонораре в своей жизни: потратила на импортные вещи 15:20Решетова подверглась нападкам из-за своего внешнего вида 13:40"Меня ничего не останавливает": 56-летняя Литвинова показала стильный кадр 13:12Стилист раскритиковала свадебное платье Татьяны Булановой 13:00Пелагея поразила всех своим новым образом после детокса 12:32Отец Филиппа Киркорова отметил 91-летие 12:00Источник сообщил о нежелании Пугачевой продавать семейный замок в деревне Грязь 11:00Наталья Бочкарева раскрыла тайну имени своего младшего сына 10:00Врач предупредила россиян о вреде сосисок и колбасы 09:20Как легко и быстро отказаться от сладкого? Совет эндокринолога 08:00Как защитить детей: 6 правил для родителей 06:04Поддержат в творчестве и развитии бизнеса: как кольца привлекут в жизнь удачу 04:13Эстетист, косметолог или дерматолог? Выбираем правильного специалиста 02:18Анестезиолог рассказал, как поднимать тяжести и не сорвать спину 00:05Виртуальная зависимость: как привить ребенку здоровое отношение к интернету? 22:28Хотели убить: Разин сообщил о спланированном покушении 21:38Отпуск в Арктике: чем туристов привлекает Русский Север 21:30Может спасти жизнь: почему светоотражатель незаменим в дождливые вечера 21:08Буланова шокировала грустным видом на собственной свадьбе 20:30Солнцев влез в драку на съемках рекламы 20:00Не Матвеев: Боярская показала любимого мужчину 19:17Лицо стало старше: что натворила с собой Сара Джессика Паркер 18:40"Оргазм помогает жить дольше": врач Соловьев поделился научным открытием
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Разбитое сердце, болезнь и надежда: Брыльска отмечает 82-летие

Разбитое сердце, болезнь и надежда: Брыльска отмечает 82-летие
207

Польская киноактриса Барбара Брыльска – именинница. По такому случаю мы собрали самые интересные факты из ее жизни.

5 июня Барбара Брыльска отмечает 82-летие. На своем веку она пережила немало. Было три неудачных брака с красавцами, трагическая гибель дочери и непростой путь к карьере. Все это оставило неизгладимый отпечаток на ее характере и судьбе.

Брыльска родилась в разгар немецкой оккупации 5 июня 1941 года недалеко от города Лодзь. Отец был слесарем, мать швеей. В семье росли две девочки. Барбара с ранних лет проявила тягу к искусству.

Когда Барбаре Брыльске исполнилось 15, на нее обратил внимание ассистент режиссера и предложил попробоваться на небольшую роль в сказке "Галоши счастья". Барбаре безумно понравилось сниматься, и она пошла в школьный театральный кружок, а затем поступила в Лодзинский театральный институт. Вскоре Брыльска перевелась в Варшавскую высшую школу театра, кино и телевидения. Польские режиссеры сразу заметили красоту и талант актрисы.

В студенчестве Барбара Брыльска снялась в фильмах "Бумеранг" и "Фараон". А после откровенных съемок в картине "Анатомия любви" Брыльска стала секс-символом польского кино. Вскоре советский режиссер Эльдар Рязанов позвал ее сниматься в "Иронии судьбы, или С легким паром!".

Личная жизнь Барбары Брыльски оказалась полна перипетий. В 17 лет она вышла замуж на математика Яна Боровца. Однако ученый никак не мог ужиться с творческой натурой, и пара развелась. Вскоре на съемках картины "Фараон" Брыльска познакомилась с коллегой Ежи Зельником и сблизилась с ним. Пару называли одной из самых крсивых, но муж стал гулять, и пара тоже распалась.

На съемках фильма "Белые волки" Брыльска по уши влюбилась в коллегу Слободана Дмитриевича. Их роман развивался бурно и стремительно, но родители Слободана были против их союза. Следующим этапом в жизни актрисы стало знакомство с врачом-гинекологом Людвигом Космалем. Третий муж души не чаял в жене и гордился ею, позволяя даже обнажаться перед камерой — чтобы весь мир мог увидеть ее красоту. От него она впервые родила, у пары родились дочь Барбара и сын Людвиг.

Но этот муж тоже стал погуливать, пришлось вновь разводиться. С тех пор она больше не выходила замуж и начала жизнь с разбитым сердцем в гордом одиночестве.

В середине 90-х Барбара Брыльска пережила страшную трагедию. В ДТП погибла ее 20-летняя дочь. Актриса долго не могла оправиться после потери дочери. Единственной отдушиной для нее стал сын Людвиг, который живет недалеко от матери в пригороде Варшавы.

В последнее время здоровье стало подводить Барбару Брыльску. Ей удалили опухоль на лице. К счастью, образование оказалось доброкачественным и потихоньку болезнь оступила. Зимой 2023 года звезда выразила надежду на улучшение качества жизни россиян, получив неоднозначную реакцию общественности.

5 июня 2023, 06:02
Барбара Брыльска. Фото: Natalya Loginova/ Russian Look/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые яркие образы Барбары Брыльски

"Ирония судьбы. Продолжение", 2007 год
"Бумеранг", 1966 год
"Фараон", 1966 год
"Пан Володыевский", 1968 год
"Польский альбом", 1970 год
"Пигмалион XII", 1971 год
"Ирония судьбы, или С легким паром!", 1975 год
"Бешеный", 1979 год
"Скальпель, пожалуйста", 1985 год
"Между устами и краем кубка", 1987 год
"Даун Хаус", 2001 год
"Любовь на подиуме", 2009 год

По теме

Воротила нос от Мягкова, три раза развелась, похоронила дочь: испытания Барбары Брыльски
Барбара Брыльска

Барбара Брыльска

"Ей нужна помощь": что держит Пугачеву в России?

"Ей нужна помощь": что держит Пугачеву в России?
Алла Пугачева постоянно возвращается в Россию по тем или иным делам. Журналист сделал предположение, зачем Примадонна прилетала на этот раз. Недавно певица Алла Пугачева появилась на концерте группы "Машина времени" в Израиле.

Нумеролог предсказал Екатерине Климовой важное знакомство

Нумеролог предсказал Екатерине Климовой важное знакомство
Екатерина Климова достигнет блестящего успеха к 50-ти годам и начнет заниматься новым делом. Екатерина Климова является одной из самых красивых актрис современности.

Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров
Возрастные богатые мужчины нередко создают семьи с молодыми красотками. На глазах у дев они стареют, морщатся и порой даже умирают. Чтобы не заскучать, иногда их жены находят других партнеров для души и тела. "Дни.ру" проследили, кто утешает избранниц Диброва и Газманова. Бывший ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров хорошо позаботился о семейном гнездышке, где проживает с ним 33-летняя супруга.

Рецепт Михаила Ефремова: гречка с грибами

Рецепт Михаила Ефремова: гречка с грибами
В тюрьме российский актер театра и кино Михаил Ефремов не может побаловать себя кулинарными изысками из прежней жизни. Но настанет час, когда он встанет за плиту абсолютно свободным человеком. Ну а пока этого не случилось, "Дни.

Дмитрий Дибров рассказал, почему не смотрит шоу Ксении Собчак

Дмитрий Дибров рассказал, почему не смотрит шоу Ксении Собчак
Телеведущий Дибров ударился в воспоминания и рассказал о том, что все новое – хорошо забытое старое. Дмитрий Дибров, известный телеведущий и общественный деятель, высказался о том, что многие коллеги, работающие в Интернете, копируют старые методы работы советских телеведущих.

Выбор читателей

03/06СбтСтилист раскритиковала свадебное платье Татьяны Булановой 03/06СбтНаша Таня громко плачет: 5 причин полюбить жену Петросяна 04/06Вск"Устроила танцы на костях": Пугачеву призвали выйти на дискуссию 03/06СбтВиторган дал секретный рецепт жареной картошки: Любимое блюдо 03/06СбтОдинокая жизнь: как проводила последние дни Елизавета II перед кончиной 04/06ВскВыпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой