На грани развода: Анна Седокова не может найти с мужем общий язык

Третий брак знаменитой экс-солистки "ВИА Гры" Анны Седоковой с баскетболистом Янисом Тиммой оказался под угрозой.

Скандал в личной жизни известной российской певицы Анны Седоковой и ее мужа Яниса Тиммы продолжает набирать обороты. Поклонники слушают каждый шепоток о том, что происходит между супругами, и волнуются, не закончится ли их брак разводом.



В социальных сетях, где спортсмен Янис Тимма опубликовал пост о том, что пережил худшие два часа своей жизни, началась бурная дискуссия о возможной измене Звезды музыки. Анна Седокова была вынуждена высказаться по поводу его поста, но это только разозлило ее мужа еще больше. Он отписался от певицы в социальных сетях, а она отправилась тусоваться с друзьями.

Но эти развлечения Анны были далеко не безоблачными. Ролик, где певицу засняли в объятиях незнакомца, уже стал очень популярным в Сети и кажется, что Янис, несмотря на то, что он официально сохраняет молчание, уже знает об этом.

Теперь поклонники певицы уверены, что дело может дойти до развода, поскольку Тимма явно заподозрил жену в измене, а такое предательство никто не простит. Однако Анна пока не комментирует ситуацию и сохраняет подозрительное спокойствие.

Некоторые источники утверждают, что все это может быть просто провокацией, чтобы привлечь внимание к себе и своей карьере. Но независимо от того, что происходит на самом деле, факт остается фактом: скандал в семье Седоковой набирает обороты, и все ждут продолжения этой истории.